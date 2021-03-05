  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大和看好越秀房託 料今年受惠酒店復甦　目標價上調7.5％至4.3元 潛在升幅1成

股樓投資 15:22 2021/03/05

分享：

大和發表報告，雖然把越秀房產信託（00405）今年每基金單位分派預測下調3%至5%，但指旗下四季酒店可受惠酒店業復甦，及廣州國金中心出租率回升等，決定把目標價由4元調高7.5%至4.3元，維持「跑贏大市」評級。

越秀房託周五（5日）3時報3.9元，跌0.5%，成交額1,750萬元，距目標價潛在升幅約1成。

【房住不炒】樓市限售辣招不斷加碼 年內調控近百次仍未夠 【見下頁

報告指出，集團來自廣州國際金融中心的租金收入去年跌18%，跌幅較上半年有所收窄，而寫字樓租金收入則跌2%，主要由於出租率僅90.9%，估計2021年將有45%租約到期，當中有超60%已續租，租金調整幅度約5-10%。

【延伸閱讀】冠軍分析員張憶東：3月中美復甦概念 嚴選10隻周期價值股 【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

該行留意到四季酒店及雅詩閣去年下半年復甦穩健，與去年上半年比較收入分別升157%及12%，而四季酒店12月的出租率也進一步升至83%，估計今年將有較好的營業表現。

大和表示，將公司2021-22年每個基金單位分派預測降3-5%，以反映今年每個基金單位分派遜於預期，不過認為今年受惠酒店營運復蘇、廣州國金出租率提升等，公司經營或有改善。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

　　

越秀房產信託基金（00405） 目標價 潛在升幅 疫情 大行報告

上一篇文章

何文田Prince Central公布價單　最平694.7萬　折實平均呎價29688　新地雷霆：精品豪宅，城市珍品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS