【大行報告】大和看好越秀房託 料今年受惠酒店復甦　目標價上調7.5％至4.3元 潛在升幅1成

大和發表報告，雖然把越秀房產信託（00405）今年每基金單位分派預測下調3%至5%，但指旗下四季酒店可受惠酒店業復甦，及廣州國金中心出租率回升等，決定把目標價由4元調高7.5%至4.3元，維持「跑贏大市」評級。

越秀房託周五（5日）3時報3.9元，跌0.5%，成交額1,750萬元，距目標價潛在升幅約1成。

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報告指出，集團來自廣州國際金融中心的租金收入去年跌18%，跌幅較上半年有所收窄，而寫字樓租金收入則跌2%，主要由於出租率僅90.9%，估計2021年將有45%租約到期，當中有超60%已續租，租金調整幅度約5-10%。

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該行留意到四季酒店及雅詩閣去年下半年復甦穩健，與去年上半年比較收入分別升157%及12%，而四季酒店12月的出租率也進一步升至83%，估計今年將有較好的營業表現。

大和表示，將公司2021-22年每個基金單位分派預測降3-5%，以反映今年每個基金單位分派遜於預期，不過認為今年受惠酒店營運復蘇、廣州國金出租率提升等，公司經營或有改善。

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記者：李兆明