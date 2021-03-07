【都市診療室】延長性黃疸

「對不起，醫生不建議BB吃母乳！」筆者是兒科專科醫生，要媽媽停止餵哺寶寶母乳，這種最好的嬰兒食物，當然感受到媽媽的失望，但為了寶寶的健康着想，必須採用此飲食治療方法。

【都市診療室】玫瑰痤瘡怕熱焗忌果酸：【下一頁】

因為BB患有其中一種代謝病，先天性缺乏一種名為Citrin的物質。這種病可分為兩種臨床症狀，其中一種是新生兒肝內膽汁淤積症（簡稱NICCD），患者的肝功能不正常，以致無法排出膽紅素，形成黃疸。

初生嬰的黃疸，一般在出生後一至兩周自然消退，但這類患者的黃疸持續不退，指數不太高，寶寶體重可能增長較慢，徵狀並不明顯。通常到BB一個月大，到母嬰健康院打針覆診時，發現黃疸指數仍超標，安排返醫院跟進。若嬰兒吃人奶，很多時會以為是母乳性黃疸。但經過一輪驗血驗尿，隨着檢查數據逐步指向Citrin缺乏症，再經過基因測試，就可以確診是先天性代謝病之一。

有研究顯示，南中國的人口中，約五十人有一人帶有此症的隱性基因。若父母雙方同時是隱性基因攜帶者，他們誕下的子女有四分一機會成為病者。估計本港每1.7萬名初生嬰中，就有一名患者。筆者在行醫生涯中，曾診治約兩名患者，可說是「不罕見的罕見病」。

1歲後可恢復添加乳糖

這種病理性黃疸，與初生嬰因肝臟發育未成熟，而引致的生理性黃疸不同，雖然無法透過照燈消退，但治療方法並不困難。嬰兒需要採用特別的配方奶粉餵哺，不能含有乳糖，並加入中鏈脂肪酸補充所需。由於母乳含乳糖，媽媽只好無奈地放棄餵人奶。

一般而言，由Citrin缺乏症引起的初生嬰黃疸，不會引致嚴重併發症，家長毋須擔心，嬰兒的體能及智力可正常發展。特別配方奶粉與其他食物並無相沖，只是較難吃，以及味道有點難聞。家長可隨着寶寶成長，為他們添加合適的固體食物，只要不含乳糖便無問題。大約到寶寶一歲後，NICCD的症狀會消失。醫生可能會建議家長嘗試在子女的飲食中恢復添加乳糖，例如容許他們喝牛奶、羊奶等。

Citrin缺乏症的另一種臨牀症狀比較棘手，少數患者在成年期可能面對「二型瓜胺酸血症」，此症的患者其肝功能會出現異常，可能需要移植肝臟。因此，家長要緊記，Citrin缺乏症的病者，需要定期跟進覆診，以及早發現問題，加以適當治療。