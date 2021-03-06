【一家四口 離家出走】東京奧運成大考驗

東京奧運能否成事，幾乎是今年日本國民的「Taboo Question（禁忌問題）」。早前有傳媒訪問日本國民，結果顯示，近八成人希望東京奧運延期或取消，只有兩成希望如期舉行，只有7.8%日本企業希望東奧在今年夏天舉行。民間和商界都已表達他們反對聲音，然而日本內閣府大臣河野太郎親口說：「盡一切所能準備奧運。」去年安倍晉三因健康原因而請辭，今年2月東京奧組委主席森喜朗因為歧視言論而辭去職務。這兩位日本前首相的人事變動，令東奧順利舉行有更多不確定。

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其實我在日本也不見得很有「奧運氣氛」。早前到東京，發現除政府建築物和體育場館有一點奧運橫額外，其他地方都沒特別東奧佈置。在大阪，更是完全沒有東奧的蹤影。在我住的沖繩，連東奧官方禮品店也沒開門做生意。或許這是因為現在沒有外國遊客，所以減少浪費資源吧。

接種疫苗仍成問題

由於疫情關係，不少日本企業都面臨重大經營問題。我有不少做生意的日本朋友，去年每家公司獲日本政府200萬日圓（約14.5萬港元）的資助外，又有政府支持的超低息貸款。如果是飲食業在2月8日至28日緊急狀態時，按政府的要求縮短營業時間，可以向政府申請額外84萬日圓補助金。這筆補助金可能比起是一些小店每月收入還要好，變成「無痛停業」，甚至可能是有「意外驚喜」，把原本是「吊鹽水」的計劃變成了「吊糖水」！

飲食業無痛停業，引起了其他行業不滿，認為政府補助政策傾斜去飲食業，但其他水深火熱行業如旅遊業等，就沒有如此安排。我也認識不少在酒店管理層，他們說現時在沖繩酒店入住率只有一成，員工每星期上班兩至三天，對比以前經常加班的情況，可說是嚴重就業不足。我在大阪時住一間位於心齋橋的商務酒店，全酒店有80間房，但只有我一家人住，完全沒有其他客人。

打疫苗方面，不少西方國家已經進行得如火如荼，香港也將會在三月開始為市民打疫苗。但日本到二月中，才有少量疫苗開始抵達日本，因歐盟的出口管制，總體藥劑的供應量及日期還未可確定。初步會先為醫療人員和65歲以上老年人優先接種。至於其他日本民眾，估計要到5月才可以進行，而大前題是要有足夠疫苗供應日本。

從以上幾點看，可以估計日本如果要再次開關，最快都要今年6月。若然一切順利，尚可趕及7月23日奧運開幕。但相信日本政府未來幾個月要進行多輪補助金計劃，才可為各行各業繼續吊鹽水，等東奧舉辦後在再籌劃救經濟的下一步。但如果東奧決定取消，會是完全不能想像的後果。所以，我認為日本政府無論如何要如期舉辦東奧，但形式可能跟以往很不同（例如沒有現場觀眾），今次絕對是日本人優良應變能力的一個大考驗，大家拭目以待。

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