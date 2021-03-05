【疫市搵工】數碼港下周五、六舉辦虛擬招聘博覽 超過 1,300 個職位空缺 由即日起可報名申請 仲有機會贏豐富禮品！

政府一直致力推動創科發展培養創科人才，如果你對創科有興趣，現在是機會。數碼港將於下周五及六（12及13日）上午 11 時至下午 6 時舉辦網上招聘博覽，由即日起可在數碼港招聘博覽網站(https://hkcyberport.vfairs.com) 報名。屆時超過170間企業參與，並提供超過1,300個職位空缺，較去年增60%，而非技術性的職位如業務發展、市場策劃及設計等，更按年增近150%。

參加公司來自不同範疇，包括金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈和網絡安全等，其中金融科技及智慧生活範疇提供的職位數目最多，比去年上升了70%及89%，而數碼娛樂及電競公司與教育科技公司提供職位的升幅最為顯著，分別增加超過一倍。為了鼓勵求職者熱烈參與虛擬互動平台，今年招聘博覽新增了遊戲獎賞，求職者有機會贏得豐富禮品，包括：酒店餐飲禮券及求職相片專業攝影服務等。

數碼港虛擬互動招聘博覽2021詳情：

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博覽設立「金融科技」、「智慧生活」、「數碼娛樂及電競」三個科技區域，讓求職者更容易尋覓心儀職位。平台亦支援視像通訊、履歷及影片上載等功能，亦設有即時互動聊天室，讓參加公司及求職者可進行即時對話，甚至即時面試。如果想了解創科行業的招聘趨勢，數碼港安排約50個網上職業論壇及招聘講座，邀請行内翹楚及六間從事人力資源專業的顧問進行一對一的線上職業諮詢環節，解答參加者有關撰寫履歷、求職方向等就業問題，為求職者提供個人化的建議。

招聘博覽今年提供不少工作崗位與大灣區相關，去年未有參與招聘博覽的公司，今年新增很多大灣區的職位，提供超過200個與拓展大灣區業務相關的職位空缺，反映在大灣區及在內地工作的人才需求殷切。今年博覽會特設了「大灣區青年就業計劃」虛擬展位集合，集合數碼港社群公司，並提供了超過80個有關職位。另外，如果申請者對金融科技有興趣，博覽會亦增設了 「金融科技人才培育計劃 」(FCAS) 專區，應徵者可即時與金融管理局及部分參加此計劃的銀行聯繫，為一眾準畢業生及年青人提供就業及實習機會。

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責任編輯：陳頌潔