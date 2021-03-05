三星美國總公司捐100萬美元　助德州受風雪影響災戶

三星電子美國公司將捐贈100萬美元予美國德州中北部的社區合作夥伴，以幫助受重暴風雪影響的居民。德州在2月時，受嚴重暴風雪影響，令當地煉油廠生產停擺及出現水壓不足的情況，電力及供水出現問題。白宮曾指，聯邦向受嚴寒天氣影響的州份提供協助，包括提供暫住居所及房屋維修津貼，提供向未有保險的財物損失低息貸款，並向企業提供協助。

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據《韓聯社》報道，是次捐款將用於民生方面，包括向災民提供飲用水、食物、房屋維修及支援災民的基本生活開支等。三星電子北美總部表示，基於大眾需要幫助，公司也希望能出一分力，「我們繼續致力工作和支持我們的客人；我們將盡快為這些社區提供支持。」

受嚴重暴風雪影響，當地該州超過一半的供水服務中斷。德洲環境質量委員會曾表示，冰凍條件破壞了1,300多個公共供水系統。報道提及，三星電子同樣受到影響。公司在德州奧斯汀的半導體生產工廠由上月17日起停產，外界預料，最壞情況下，工廠或須等至下月中旬之重新運行。

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責任編輯：黎淑雯