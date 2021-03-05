  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 21:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

三星美國總公司捐100萬美元　助德州受風雪影響災戶

股樓投資 16:23 2021/03/05

分享：

三星電子美國公司將捐贈100萬美元予美國德州中北部的社區合作夥伴，以幫助受重暴風雪影響的居民。德州在2月時，受嚴重暴風雪影響，令當地煉油廠生產停擺及出現水壓不足的情況，電力及供水出現問題。白宮曾指，聯邦向受嚴寒天氣影響的州份提供協助，包括提供暫住居所及房屋維修津貼，提供向未有保險的財物損失低息貸款，並向企業提供協助。

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單：【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據《韓聯社》報道，是次捐款將用於民生方面，包括向災民提供飲用水、食物、房屋維修及支援災民的基本生活開支等。三星電子北美總部表示，基於大眾需要幫助，公司也希望能出一分力，「我們繼續致力工作和支持我們的客人；我們將盡快為這些社區提供支持。」

受嚴重暴風雪影響，當地該州超過一半的供水服務中斷。德洲環境質量委員會曾表示，冰凍條件破壞了1,300多個公共供水系統。報道提及，三星電子同樣受到影響。公司在德州奧斯汀的半導體生產工廠由上月17日起停產，外界預料，最壞情況下，工廠或須等至下月中旬之重新運行。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機


責任編輯：黎淑雯

Samsung 編輯 美元 天氣 財務自由
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段