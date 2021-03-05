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英國再發現新變種病毒 已有16宗確診

環球社會熱點 15:25 2021/03/05

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英國宣布再發現一種新變種病毒株，目前已有16宗相關確診個案。

新冠肺炎變種病毒於多國肆虐，英國宣布再發現一種新變種病毒株。英國當局指，最早於上月中已發現首宗新變種病毒個案，目前已有16宗相關確診個案。當局表示，目前正對新變種病毒確診者進行追蹤。

巴西變種病毒可令6成人再染疫 研究指能避過抗體 【下一頁】

新冠疫苗各地副作用個案一覽（不斷更新） 【下一頁】

英格蘭公共衛生署（PHE）指，這款新變種病毒名為B.1.1.318，料起源於英國。據悉，當局於2月15日發現首宗感染B.1.1.318的個案。

PHE指出，B.1.1.318含有名為E484K的突變，科學家早前於南非及巴西變種病毒身上也發現同一種突變。據悉，E484K突變可令變種病毒逃過免疫系統，並削弱新冠疫苗的效用。

當局於上月24日，正式將B.1.1.318列為正調查的變種病毒（Variant Under Investigation，簡稱VUI），而非引起憂慮的變種病毒（Varient Of Concern，簡稱VOC）。

英國境内目前已有16宗感染B.1.1.318的個案，當局表示已對所有確診者及其密切接觸者進行追蹤，更會建議隔離。另外，英國目前正在追蹤8種變種病毒。

英國公布4階段解封路綫圖

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責任編輯：鄭錦玲

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