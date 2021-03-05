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【電動車】Porsche電動車家族Taycan　再添新成員Cross Turismo

科技 14:15 2021/03/05

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Porsche（保時捷）終於如期推出Taycan家族第二款車，Cross Turismo，並且為純電動車款。

Porsche（保時捷）終於如期推出Taycan家族第二款車，Cross Turismo，並且為純電動車款。

Taycan Cross Turismo儲物空間部分更是從Taycan的407升，增加到超過1,200升，這樣就更能夠滿足日常使用，以及家庭出遊所需，甚至還可以搭配特別設計的車尾自行車掛架，可以載運兩輛自行車，用途更多元化，也是這次Taycan Cross Turismo的特色。

這次新車的設計概念，其實是遵循2018年日內瓦車展上，保時捷Mission E Cross Turismo概念車的設計而來。從運動風的車頂，一路延伸到車尾的「飛行線」特點，還有前後較低的整流罩，加上車身前後保桿和車側底部增加的保護翼，都是為了符合「Off-Road」的設計概念，並提供防跳石撞擊的功能。

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至於售價部分，應該會比同級的Taycan貴一些，不過車價應該不是這兩款車型之間的抉擇點，主要還是考量外型與功能性，但兩款車搭載的是相同的電池組，而新車Taycan Cross Turismo續航力顯然會比較低一些。

根據原廠數據Taycan Cross Turismo風阻係數0.26 Cd，比Taycan 0.22 Cd高出不少，雖然Cross Turismo標配升級版電池組，擁有93.4 kWh電量，但原廠預估最大續航力為456公里，略遜於Taycan的480 公里（WLTP 標準）。

保時捷在Taycan的成功之下，更勇敢迎接電動化時代。「2025 年，保時捷售出的新車將有一半會是電動化車輛。」保時捷行政總裁Olive Blume 表示，未來是電動車的時代，Taycan將是他們邁向未來的重要一大步。

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責任編輯：李彥煒

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