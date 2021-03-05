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【好想去日本】日本旗艦旅遊景點　「合味道紀念館」將登陸中港城

商業 14:09 2021/03/05

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經典的「我的合味道工作坊」和「出前一丁工作坊」亦會強勢回歸，參加者可親手設計食品的包裝及材料配搭。

港人愛遊日本，為紓解港人遊日心癢，日清食品宣布，日本旗艦旅遊景點「合味道紀念館」即將登陸香港，落戶尖沙咀中港城，有關門票及開幕詳情將容後公布。

【外賣商機】Zeek去年外賣單量按年升近7成　加強中長距離外賣配送獨市商機

合味道紀念館香港帶來全新的體驗，有別於日本大阪池田及橫濱的「合味道紀念館」，以及以往在香港受歡迎的兩個工作坊。佔地近10,000平方呎的紀念館，以「安藤百福創造力之旅」為主題，特設三大全新必到打卡位及三大體驗式工作坊。

三個體驗式工作坊中，重點推介全球獨家限定兼全新登場的「榖物麥片工作坊」(My Granola Factory)。參加者可從中了解此新產品誕生的緣由及製作過程。紀念館同時也會再舉辦經典的「我的合味道工作坊」和「出前一丁工作坊」，參加者可親手設計食品的包裝及材料配搭。 

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冀紀念館成本港旅遊景點之一

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆指，合味道紀念館香港是日清食品在香港發展的里程碑，這不僅展示出日清的企業活力，更體現了日清致力引入新體驗予顧客的決心。他期望，合味道紀念館香港將成為本港著名旅遊景點之一，吸引更多本地及世界各地的旅客到館內寓學習於娛樂。

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責任編輯：蘇穎琪

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