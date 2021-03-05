【商場活動】MegaBox建造城市農莊及空中香草園　收成蔬菜供應食肆商戶

▲ MegaBox即日起至8月29日，辦「GOOD LIFE GOALS美好生活目標」攝影區，並打造城市農莊及空中香草園。（MegaBox提供圖片）

嘉里建設與旗下商場MegaBox即日起至8月29日，聯合舉辦「GOOD LIFE GOALS美好生活目標」攝影區，並透過齊集「GOOD LIFE GOALS」印章有獎遊戲，向小朋友灌輸可持續發展的訊息。此外，MegaBox亦建造城市農莊及空中香草園，連繫商戶攜手推動可持續發展。

【周末好去處】周末特色市集 D2 Place舉辦《花·作 市集》及《消失の2.29市集》（多圖）

【Pinkoi x miffy】Pinkoi夥miffy開期間限定店 選址K11 Art Mall（多圖）

攝影區為期6個月，每月於主題攝影區內重點介紹其中一項「美好生活目標」。除了主題攝影區外，亦有印章遊戲，顧客只需於場內6個不同位置尋找「美好生活目標」成員的蹤影，集齊6個「美好生活目標」印章，即可免費換領「GOOD LIFE GOALS」FSC認証環保紙筆記簿1本。

另外，MegaBox於L4戶外平台建造佔地約700呎的城市農莊，種植有機生菜、車厘茄、椰菜花及櫻桃蘿蔔等蔬菜，亦於L10戶外平台設置空中香草園，種植甜羅勒、迷迭香、薄荷葉、蕃薯苗及九層塔等多種香草。而收成的蔬菜及香草亦會供應給MegaBox食肆商戶，炮製健康美食供顧客享用，藉此連繫商戶攜手向可持續發展目標進發。

【商場優惠】荃灣海之戀商場「Jetso瘋搶週」 做會員免費搶逾70間商戶現金券

責任編輯：朱悅瀅

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：