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【紓困方案】德銀：美國國會向民眾派發紓困金 料可導致約300億美元流入美股市場

宏觀解讀 15:01 2021/03/05

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德銀早前進行一項線上調查，訪問美國投資者計劃如何使用1400美元現金支票。

美國參議院將於本周內表決1.9萬億美元紓困方案，當中包括向民眾發放1400美元現金支票。德銀就此進行研究，預計部分美國民眾收到支票後，將加大投資股票市場，料此舉可令300億美元（約2328.2億港元）流入美股市場，加速近月美股市場資金流入。

拜登同意調整支票發放門檻，詳情可看【下一頁】

德銀早前進行一項線上調查，訪問美國投資者計劃如何使用1400美元現金支票。以年齡分類，18至24歲的年輕投資者平均擬將4成款項投放於股票市場中，35至54歲的投資者平均擬將37%款項用於買股票。55歲或以上人士則相對保守，平均只打算花16%。

以此推算，撇除近日國會討論限制支票發放範圍等因素後，德銀策略师Jim Reid估算，美國總共向民眾發放約4050億美元的支票，他預計，當中應有1500億美元會流入股票市場。不過基於歷史假設，預計僅有兩成接收到現金支票的民眾擁有美股交易帳戶，在以上假設下，最後他估算，約有300億美元可流入到股票市場中。

投資界人士質疑：年輕一代不一定只會投資股票市場

不過，有投資界人士質疑此項調查。部分年輕投資者稱，德銀的估算僅「部分正確」。發放現金支票雖然會鼓勵投資者進行更多交易，但不代表他們只會專注於股票市場，不少年輕新一代擬計劃利用款項購買加密貨幣，例如近期價格暴漲的比特幣。

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編輯﹕賴奕羚

 

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編輯﹕賴奕羚

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