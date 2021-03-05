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英國撥款1億英鎊 獎勵民眾減磅抗痴肥

環球社會熱點 13:40 2021/03/05

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新冠肺炎疫情期間，不少人因長留家居而缺少做運動的機會，令體重急速變化。為抗衡英國國內日趨嚴峻的痴肥問題，英國政府將制定補貼計劃，撥款1億英鎊（約10.7億港元），鼓勵民眾積極減重。英國首相約翰遜（Boris Johnson）認為，計劃可為英國國內希望減重的民眾提供額外的支援。

【BNO移民英國】助年青人置業 半成首期可上車 【下一頁】


英國衛生部門（The Department of Health and Social Care)周四（4日）宣布投入逾7000萬英鎊（約7.5億港元），推出「適合里程」（Fit Miles）計劃，提供電子應用程式、個人健身指導、體重管理團體及醫生支援等服務，預計可幫助最多70萬名成年人減重。衛生部門希望透過獎勵，推動民眾經常運動及建立更好的飲食習慣。另外，政府亦撥款3000萬英鎊（約3.2億港元）﹐資助民間組織，以幫助民眾維持健康體重。

【BNO移民英國】印花稅寬免延至6月底 50萬鎊以下物業受惠 【下一頁】


衛生部門形容痴肥是英國其中一個最大健康危機（one of the biggest health crises），單在英格蘭已有約三分之二的成年人和三分一中學生為超重或痴肥。英國國民保健署（NHS）每年處理與痴肥相關疾病的支出高達60億英鎊（約645億港元）。


責任編輯：吳漢培

移民 運動 約翰遜 BNO 保健 補貼 英國 英格蘭 運動

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