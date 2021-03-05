【數據洩漏】研究： iOS、Android正洩露用戶數據　第三方app錯用雲端服務

▲ 按美國流動裝置安全公司Zimperium最新研究顯示，某些第三方應用程式業者因錯誤配置雲端服務，導致成千上萬iOS與Android用戶資訊遭洩露。

雖然坊間認為蘋果（Apple）的系統較安全，能保護用戶資料，但其實Apple Store的第三方應用程式要如何儲存用戶數據，仍難以控制。按美國流動裝置安全公司Zimperium最新研究顯示，某些第三方應用程式業者因錯誤配置雲端服務，導致成千上萬iOS與Android用戶資訊遭洩露。

據Zimperium研究顯示，目前有4.7萬個iOS應用程式，與8.4萬個Android應用程式在後端使用，如Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azure等雲端服務，而非使用自己的伺服器。由於使用錯誤的雲端配置，這些應用程式將可允許駭客入侵、覆蓋用戶數據。且研究也顯示，目前至少有14%使用公有雲服務的應用程式，一直在洩漏用戶數據，包括用戶密碼、健康數據等。

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Zimperiu行政總裁Shridhar Mittal指出，有許多應用程式開發人員並沒有正確配置正在使用的雲端服務，現在已有黑客組織開始找尋這類應用程式，伺機竊取用戶資訊。研究人員也發現，這些應用程式除了會外洩用戶的敏感數據，甚至在一些應用程式還可能挖出網路憑證、系統設定檔（System Configuration Files）、伺服器架構金鑰（Server Architecture Keys），駭客將有可能利用這些資訊進行更深入的攻擊。

Zimperium也指出，已與某些資料外洩的應用程式開發者聯繫，但大多數開發者並沒有想修補漏洞。且值得注意的是，會犯這種錯誤配置的應用程式並非只有小型開發商，就連大型應用程式開發公司也出現如此現象。

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責任編輯：李彥煒