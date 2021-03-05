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【兩會2021】李克強發表工作報告　一文看政策受惠股

股市 13:12 2021/03/05

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【兩會2021】李克強發表工作報告　一文看政策受惠股

全國人大會議今早在北京人民大會堂開幕，總理李克強發表工作報告，宣布今年重點工作。個別股份受惠政策，逆市造好。下文逐一盤點兩會受惠股。

3分鐘看懂 政府工作報告重點【下一頁】

內需：蒙牛、恒安、旺旺

恒安 （01044） 今日逆市上升，半日升逾3%，午收54.74元；維達 （03331） 半日升逾3%，午收23.5元；蒙牛 （02319） 亦逆市升40.8元，升2.8%；旺旺 （00151） 午收5.87元，升1%。

李克強在政府工作報告中提出，堅持擴大內需這個戰略基點，充分挖掘國內市場潛力。緊緊圍繞改善民生拓展需求，促進消費與投資有效結合，實現供需更高水平動態平衡。

車股：比亞迪、長汽

另外，工作報告提到，穩定增加汽車、家電等大宗消費，取消對二手車交易不合理限制，增加停車場、充電樁、換電站等設施，加快建設動力電池回收利用體系。比亞迪 （01211） 今早盤中低見183.6元，但其後拗腰，午收199元，升1%，逼近200元關口。另外，長汽 （02333） 半日逆市大漲4.3%，午收21.85元。

電訊股：中移動

工作報告提出，中小企業寬帶和專線平均資費再降10%，但中移動 （00941） 仍然照升，中午收報56元，升1.8%。惟聯通 （00762） 及中電信 （00728） 則個別發展，前者升0.4%，後者跌0.7%。

【兩會2021】中國官方GDP目標僅6%以上　ING：或考慮疫情反彈

編輯：吳敏芳

港股 家電 汽車 李克強 人大政協兩會 受惠股 政策受惠股
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