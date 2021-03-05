國會暴亂被捕侵粉感受傷「特朗普無幫我」

▲ 特朗普支持者坦言被捕後未有獲得特朗普的任何幫助，並對此感到受傷。

美國國會暴亂發生後，執法部門拘捕多名闖入國會的示威者，包括多名美國前總統特朗普的忠實支持者。一名暱稱為「匿名者Q巫師」（Q Shaman）的特朗普粉絲，於被捕後首次接受採訪。他坦言被捕後未有獲得特朗普的任何幫助，並對此感到受傷。

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「匿名者Q巫師」來自亞利桑那州，真名為錢斯利（Jacob Chansley）。錢斯利當日上身赤裸，佩戴尖角頭飾及皮草帽，手執一支貼有美國國旗的長矛闖入國會。錢斯利自入獄以來首次公開剖白，接受CBS節目訪問。CBS節目主持詢問錢斯利，會否對自己效忠於特朗普（Donald Trump）而後悔。

錢斯利坦言自己在家中和校園都曾受欺淩，認為特朗普一直遭到媒體挑釁和狙擊，他因此對特朗普的遭遇身同感受。

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錢斯利表示，他真誠地相信特朗普在意憲法和美國人，而這一點也令他感到非常受傷。他表示特朗普沒有赦免自己和其他國會暴亂被捕者，令他非常失望（disappointed me so greatly）。

錢斯利的代表律師1月中曾發表聲明，指錢斯利參與國會暴亂是受特朗普的言論邀請，建議特朗普應特赦錢斯利及其他闖入國會的示威者。特朗普於卸任前宣布特赦被視為國師的白宮前首席戰略顧問班農（Steve Bannon）等73人，卻不包括參與國會暴亂的示威者。

責任編輯：鄭錦玲