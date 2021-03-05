全球自由度連續15年下降 美國得分十年最低（附排名）

全球環境近年急劇改變，外界關注各地自由度改變情況。有最新調查報告指，全球自由度連續15年下降。美國雖然仍被視為自由國家，但美國得分卻連續10年下跌。研究機構表示，美國得分下降原因包括前美國總統特朗普試圖推翻大選結果等。

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無黨派研究組織自由之家（Freedom House）周三（3日）發表最新年度報告，內容詳細講述全球各地在新冠疫情下，經濟、人身安全受到威脅，以及暴力衝突如何削弱全球民主制度。雖然美國仍被認證為自由國家，但美國的得分在過去十年間連續下降，去年在總分為100分的評分中得分83，較前年降了3分。

報告指美國民主制度受到不同事件打擊，當中包括特朗普（Donald Trump）2020年總統大選期間，發表錯誤訊息以及推翻選舉結果等行為。美國的疫情應對政策，以及警察對主張種族正義示威者的暴力行為，亦對評分產生負面影響。

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機構表示，報告並非根據政府表現，而是按照各國人民享有的政治權利，和公民自由評分。該報告為最新呼籲關注全球民主和政權腐敗研究中，最新系列報告。

責任編輯：李俊儀