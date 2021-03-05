【兩會2021】中國官方GDP目標僅6%以上　ING：或考慮疫情反彈

▲ 中國訂出2021年GDP增長目標為6%以上

兩會開幕，中國訂出全年經濟增長目標為6%或以上，遠低於市場預期的8%，也有異於市場原預期不設官方目標。ING大中華區首席經濟學家彭藹嬈形容「超低GDP增長目標如同沒有目標，也難理解官方想釋出的復甦路徑」。中國今年財政赤字目標為GDP的3.2%，較去年的3.6%為低，並主要用於穩定就業，彭藹嬈憂慮，內地官方目標低或反映政府考慮疫情可能反彈的情景。

中國政府工作報告主要內容尚有：今年擬發行3.65萬億元人民幣特別地方債券用於再新能源和水管理等基建，在城市增加1100萬工作職位，CPI通漲維持在約3%，大增政府科技研發支出10.6%，對企業科技研發提供扣稅，在金融科技行業等反壟斷等。

彭藹嬈指出，政府工作報告重提要在2030年科技創新達成就，但較2017、8年所訂立的目標有所延後。若政府並非考慮疫情反彈所涉及支出，預計科技研發將是財政支出的主力。

她表示，內地在財政和貨幣政策用字與去年相同，預計人行會繼續投放。

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編輯：麥德銘