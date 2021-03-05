【大行點睇】有望成為全球龍頭 大和睇好呢隻藍籌股再升兩成？

大和發表報告，指創科實業 （00669） 去年下半年收入按年增42.3%，勝市場預期，更指在業績未見「負面因素」。

大和又指，創科為北美最大電動工具製造商，表現勝主要競爭對手SWK，前者的市佔率持續增加並拉開與對手的距離。在現時電動需求激增下，有望成為全球市場的一哥。

其他大行給予創科目標價：

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創科於2021年及2022年分別推出800至1000款新產品，並重申Milwaukee品牌產品銷量每年銷售增長達到20%以上，毛利率及利潤率每年增加50基點的目標。大和上調公司今年及明年盈利預測，目標價由110元大幅提高至150元，重申「買入」評級。

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