【美股焦點】科技股臨拋售潮 ARKK蒸發年內所有升幅 女股神密密撈底掃平貨

市場對通脹擔憂加劇，美國十年期國債孳息率周四（4日）升至1.57厘，令科技股近期集體下挫。Ark Innovation ETF（ARKK）周四收市跌5.3%，由高位累計跌24%，年內升幅全被蒸發。

【美股分析】十年期國債息率急升惹禍 為何債息升會拖累股市?

ARKK最大持倉特斯拉周四便跌4.9%，三天累跌14%，另外兩隻重磅股Square及Roku下跌6.7%及2.6%。不過，過去一年ARKK升幅仍達240%，難怪即使股價從高位回落，仍未見ARKK錄得資金流出，

資產管理規模達246億美元的ARKK，一向專注投資新興科技，其投資的行業包括基因編輯、電動汽車、數字貨幣、太空探索、以及人工智能等，而這些被ARK Invest創辦人Cathie Wood看中的行業，正正就是今次調整中跌得最深的板塊，但Cathie Wood不單沒有陷入恐慌之中，反而進一步大舉買入。

ARKK 周四買入多隻股份（見圖）

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她早前便表示，市場有調整是好事，這能讓所有人保持敬畏心態，又指她所處的牛市便是建立在這些擔憂之上。ARKK早於上周二買入市值1.71億美元的特斯拉，另外又有本周二買入了255621股Zoom。

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