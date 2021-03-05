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【內銀股】高盛調高全線內銀股目標　郵儲行目標價升七成、納確信買入

股市 12:32 2021/03/05

分享：

高盛唱好內銀，上調多間內銀目標價

美國債息走高下，近期資金輪流追入傳統經濟股，內銀近期股價跑出，高盛發表報告指，現時市場共識是內銀板塊將重演2017年時的緊縮周期，令投資者湧入高質內銀如招行 （03968） 。高盛認為，由於今次周期宏觀金融狀況較好，故即使基準利率不會上升，內銀淨息差仍可受惠於市場利率上行周期，相信除了招行外，郵儲行 （01658） 及農行 （01288） 亦會在今個周期中跑贏。

高盛目標價一覽

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高盛上調整個內銀板塊目標價，其中招行目標價由58.12元上調至87.47元，升幅達50%。高盛將郵儲行加入「確信買入」名單，並將其目標價由5.46元大幅上調71%至9.32元；而農行評級則由「中性」上調至「買入」；同時，目標價上升16%至4.46元。

高盛現時也予招行A股（滬：600036）為確信買入名單，最新目標價為80.25元人民幣。

相比起2017年周期，高盛認為，今次周期有兩個新的特點，分別是影子銀行問題已獲處理，以及潛在風險緩衝釋放可推高資本回報。高盛形容，自從2017年的緊縮周期開始，銀行資產負債表已重拾健康狀態，並將風險緩衝攜至歷史高位，而現時銀行看來已準備釋放這些風險緩衝資本。另一方面，高盛預期資產質素會有所改善，不良貸款率持續走低。

內銀普遍股價造好，農行漲3.4%至3.04元；工行 （01388） 升2.8%報5.43元；郵儲行、建行 （00939） 、中行 （03988） 、交行 （03328） 均升約1%。招行挫2%至61.15元，為大型內銀中最弱。

相關文章：

【內銀股】中金料內銀利潤增長5年高　建行工行農行齊升逾半成

編輯：謝智聰

港股 交通銀行（03328） 中國銀行（03988） 工商銀行（01398） 中小內銀股 國有內銀股 農業銀行（01288） 招商銀行（03968） 郵儲銀行（01658）
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