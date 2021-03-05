  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外賣商機】Zeek去年外賣單量按年升近7成　加強中長距離外賣配送獨市商機

商業 12:45 2021/03/05

分享：

Zeek公布，2020年全年外賣單量超過340萬單，按年升近7成；全年電商配送單量約190萬單，按年升2.19倍。（Zeek提供圖片）

疫情下外賣到家及線上消費成為新常態，有利配送服務的生意。智慧物流平台Zeek公布，2020年全年外賣單量超過340萬單，按年升近7成；全年電商配送單量約190萬單，按年升2.19倍。

【八達通網購】八達通夥掌舖　讓商戶以商用版八達通App收款

【網絡威脅】報告：黑客打擊企業成功率升　醫療保健產業首當其衝

Zeek去年起經營餐飲外賣配送，數據顯示，全年單日最高外賣單量為2020年7月19日，當日近2 萬單；第四波疫情晚市禁堂食，外賣單量更佔全年總單量20%，當中冬至盆菜按年急升9 倍，節日及派對套餐等大增3 倍。中長距離外賣需求增，以離島區為例，需求持續增長，單量月均增幅4成。

除了餐飲，疫情亦改變多個行業營運生態，如醫療機構、蔬菜統營處等機構，相繼與 Zeek 展開合作，去年4月起，累計單量已接近5萬單，進一步解決市民生活所需。有見及此，Zeek 聯合創辦人及行政總裁趙家祺表示，將策略重塑創新四大營運模式，迎合市場轉變，在 2021 年會保持高幅度增長。

展望後疫情四大新機遇
1. 配送時效需求提高
生鮮食品及超市雜貨類，對時效需求愈來愈高，「ZeekDash」提供 2 小時或 4 小時配送及冷鏈運送服務，切合市場需求。
2. 中長距離成市場新貴
餐飲業為開拓更多商機，帶動對中長距離配送的需求日益增加。現時Zeek的即時中長距離外賣配送屬市場獨有，填補一般外賣平台只覆蓋短途或同區的空隙。
3. 一站式解決方案需求急增
「ZeekSolutions」助雲端餐廳建立自家平台，於線上接觸及維繫客戶群，更有效控制投資及營運成本，提高配送效率。
4. 力攻高端品牌配送服務
在剛過去的農曆新年，Zeek接到近萬張星級食府的訂單，並正密鑼緊鼓籌組星級配送團隊。

【網上保險】數碼化保險平台ZA Insure Select面世　WeChat Pay HK用戶免費獲保障

責任編輯：朱悅瀅

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【八達通網購】八達通夥掌舖　讓商戶以商用版八達通App收款
2021/03/04
【八達通網購】八達通夥掌舖　讓商戶以商用版八達通App收款
【網絡威脅】報告：黑客打擊企業成功率升　醫療保健產業首當其衝
2021/03/03
【網絡威脅】報告：黑客打擊企業成功率升　醫療保健產業首當其衝
【市道復甦】網約車公司Lyft　２月底載客量創疫後新高
2021/03/03
【市道復甦】網約車公司Lyft　２月底載客量創疫後新高
【網上保險】數碼化保險平台ZA Insure Select面世　WeChat Pay HK用戶免費獲保障
2021/03/02
【網上保險】數碼化保險平台ZA Insure Select面世　WeChat Pay HK用戶免費獲保障
網購平台 疫情 外賣 餐飲 蔬菜統營處 盆菜 冬至 農曆新年 超市 雲端

上一篇文章

【好想去日本】日本旗艦旅遊景點　「合味道紀念館」將登陸中港城

下一篇文章

【影視業復甦】IMAX中國票房陸續復甦　日平均票房恢復8成水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大學生薪酬】調查：2020年本港應屆畢業生　平均月薪約1.4萬至1.6萬元
【大學生薪酬】調查：2020年本港應屆畢業生　平均月薪約1.4萬至1.6萬元
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）