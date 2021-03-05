【外賣商機】Zeek去年外賣單量按年升近7成　加強中長距離外賣配送獨市商機

▲ Zeek公布，2020年全年外賣單量超過340萬單，按年升近7成；全年電商配送單量約190萬單，按年升2.19倍。（Zeek提供圖片）

疫情下外賣到家及線上消費成為新常態，有利配送服務的生意。智慧物流平台Zeek公布，2020年全年外賣單量超過340萬單，按年升近7成；全年電商配送單量約190萬單，按年升2.19倍。

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Zeek去年起經營餐飲外賣配送，數據顯示，全年單日最高外賣單量為2020年7月19日，當日近2 萬單；第四波疫情晚市禁堂食，外賣單量更佔全年總單量20%，當中冬至盆菜按年急升9 倍，節日及派對套餐等大增3 倍。中長距離外賣需求增，以離島區為例，需求持續增長，單量月均增幅4成。

除了餐飲，疫情亦改變多個行業營運生態，如醫療機構、蔬菜統營處等機構，相繼與 Zeek 展開合作，去年4月起，累計單量已接近5萬單，進一步解決市民生活所需。有見及此，Zeek 聯合創辦人及行政總裁趙家祺表示，將策略重塑創新四大營運模式，迎合市場轉變，在 2021 年會保持高幅度增長。

展望後疫情四大新機遇

1. 配送時效需求提高

生鮮食品及超市雜貨類，對時效需求愈來愈高，「ZeekDash」提供 2 小時或 4 小時配送及冷鏈運送服務，切合市場需求。

2. 中長距離成市場新貴

餐飲業為開拓更多商機，帶動對中長距離配送的需求日益增加。現時Zeek的即時中長距離外賣配送屬市場獨有，填補一般外賣平台只覆蓋短途或同區的空隙。

3. 一站式解決方案需求急增

「ZeekSolutions」助雲端餐廳建立自家平台，於線上接觸及維繫客戶群，更有效控制投資及營運成本，提高配送效率。

4. 力攻高端品牌配送服務

在剛過去的農曆新年，Zeek接到近萬張星級食府的訂單，並正密鑼緊鼓籌組星級配送團隊。

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責任編輯：朱悅瀅

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