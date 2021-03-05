【影視業復甦】IMAX中國票房陸續復甦　日平均票房恢復8成水平

隨著中國內地經濟復甦，IMAX China已於去年下半年恢復盈利，下半年錄得9,200萬美元的票房，日平均票房已恢復到前一年同期的8成水平。而在今年春節檔首週末票房創紀錄，單日觀影人次破100萬。

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到新冠疫情影響，IMAX China大中華區2020年全年收入約為5,230萬美元，同比下降58%，經調整淨虧損約為460萬美元。2020年下半年，儘管一些荷里活主要影片的檔期有所推遲，公司仍錄得總收入約4,560萬美元，經調整利潤約為1,090萬美元，反映了票房的復甦和受惠於系統安裝的增長。

票房方面，自去年7月下旬中國內地影院重開以來，IMAX China優化國產電影選片策略，以及不斷增長的影院網絡，促使自去年7月下旬內地影院重開到年底的票房回升至約9,200萬美元，約占整體行業票房的3.6%，高於去年同期的2.8%。

IMAX China主席理查德·葛爾方表示，儘管去年遭遇了史無前例的挑戰，但集團在多個重要檔期都不斷在創造票房新紀錄，包括國慶檔、賀歲檔和春節檔等。隨著更多中國電影的製作與IMAX觀影體驗愈加契合，國產影片的IMAX票房占比得到顯著提高。他相信，疫情後，電影內容和呈現效果的差異性對影院觀影體驗變得日趨重要，故 IMAX China的在後疫情時代將不斷加強在迢方面的策略。

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責任編輯：蘇穎琪

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