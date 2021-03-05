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特朗普重回社交平台有望？ YouTube有意解禁

環球社會熱點 12:05 2021/03/05

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美國國會衝突後，被指煽動暴力的前總統特朗普（Donald Trump）遭科企聯手封殺。事隔約兩個月YouTube有意解封，YouTube行政總裁稱，只要相關暴力威脅解除，或移除對特朗普的禁令。

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YouTube行政總裁Susan Wojcicki稱，在目前這一刻，很顯示暴力威脅仍然存在，她稱將審視相關警告及暴力言論，以決定解禁是否安全。

她強調，特朗普的帳戶未完全被禁，YouTube採用「三振條款」（Three-Strike Policy），用戶須於90內收到3次警告，帳戶方會被永久刪除，特朗普1月被禁是首次警告。正常情況下，首次收警告者，帳戶只會被封7日，但特朗普暴力威脅具持續性，因而延長禁令。

特朗普下台後，顯然沉靜了很多，原因之一是大部分社交平台，包括他最常使用的Twitter都封殺他，特朗普直接對公眾發聲的途徑大減。

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【國會暴動】國防部等足3小時才批出兵平亂 3日前削指揮官調兵權【下一頁】

責任編輯：林建忠

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