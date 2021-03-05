美國國債利率上升對短期股市的影響

1月底以來，對企業融資成本影響巨大的美國10期國債息率持續上升，反映投資者對通脹和利率前景的看法較為悲觀，這種擔憂反應在金融市場上，造成了資金對大量風險資產、特別是代表新經濟的科技成長股的拋售，令全球股市出現較大震盪。

當前投資者的通脹預期與現實中的通脹資料很明顯存在差異，對股市來講，如果通脹資料上升（意味著收緊貨幣的壓力較大），對股市就較為不利；如果通脹預期下降帶動國債收益率下降，對股市則較為有利。

從通脹的角度講，雖然長期來看，無節制印鈔必定會帶來對貨幣信心的減弱，過多的貨幣追逐有限的實物也必定會帶來通脹。但長期意味著多長時間卻有明顯的不確定性，2008年開始大量印鈔印現在，嚴重的通脹並未發生，美國政府再推新刺激經濟方案是否一定會引發較高的通脹呢？仍然是個未知數。

不過，不管未來是否會有較高通脹，有一點較為確定，就是短期或者今年上半年，在美國就業仍然疲弱的情況下，出現較高通脹的機會不大。相對而言，明年經濟和就業都有較好恢復的時候，出現較高通脹機會較大。

從通脹預期的角度講，由於與實際通脹間存在裂口，且政府不樂見通脹預期影響企業融資成本和股市穩定，因此，除非實際通脹資料可以迅速升溫，否則預計政府將引導通脹預期下行，以穩定企業融資環境和股市。

綜合以上討論，短期實際通脹快速上升的機會不高，美聯儲和美國政府有較大的可能將盡力安撫市場，引導市場的通脹預期走向平穩。

如果市場的通脹預期冷卻，股市有較大的可能將擺脫壓力、重回升軌。