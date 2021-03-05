【異動股】呷哺呷哺料去年純利大跌逾九成 今股價逆市升逾一成

呷哺呷哺（00520）發盈警，並預料去年收入按年跌約5.9%；純利將介乎約1000萬元至2000萬元人民幣之間，2019年度則錄得純利約2.9億元人民幣，即大跌近97%。呷哺呷哺今日逆市升近11%，報18.78元，成交2.6億元。

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呷哺呷哺指，純利大減主要是因疫情爆發後，中央及各地政府實施的預防措施以及消費場所限制，對集團自2020年1月以來的業務產生了重大影響。尤其是疫情嚴重的湖北省、北京市及東北地區，集團有逾40%的門店位於該等地區。隨著疫情下半年好轉，集團情況也跟隨好轉，展現快速恢復能力。

集團未來會根據市場狀況調整經營策略，積極開設新店，持續推進門店網絡擴張，同時採取多項措施控制租金及各項經營成本。

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