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【大行點睇】去年下半年盈利升幅勝同業 花旗大幅提高理文造紙目標價

股樓投資 11:55 2021/03/05

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花旗發表報告指，理文造紙 （02314） 去年純利按年增11%至36.5億元，高於市場預期，其中去年下半年純利按年增42%至22.5億元，若撇除匯率的一次性影響，集團去年全年經調整盈利按年增26%至39億元，即去年下半年按年增幅達到七成，較同業玖龍紙業 （02689） 同期增幅63%佔優。

因此花旗上調理文造紙今明兩年的盈利預測，增幅較原來預期增加28%及13%，同時把目標價由6.2元增至8.4元，評級維持「買入」。

今日上午理文造紙股價逆市升近4%至7.84元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 花旗銀行 目標價 買入 純利 玖龍紙業（02689） 理文造紙（02314）
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