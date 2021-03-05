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【房住不炒】樓市限售辣招不斷加碼 年內調控近百次仍未夠

股樓投資 13:00 2021/03/05

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自從1月，國內新建住宅價格再錄得環比上漲，觸發當局密集式出台加辣措施，為樓市降溫。

【異動股】呷哺呷哺料去年純利大跌逾九成 今股價逆市升逾一成，請按【見下頁

據中原地產研究中心的數字，2月單月房地產調控次數多達45次，超過1月份的42次，而3月1至3日，全國各地發布的調控措施便有10次以上，換言之，年內累計調控次數已近百次。

【大行點睇】有望成為全球龍頭 大和睇好呢隻藍籌股再升兩成？，請按【見下頁

住建部官員近日巡察杭州、無鍚等地強調，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持房住不炒的定位，並將「解決好大城市住房突出問題」作為今年重點任務。

觀乎調控最辣的深圳，2月二手住宅市場過戶4,166套，環比下降40.6%，在2月21至27日最後一周，業主降價的盤源佔比為33%。

 

【延伸閱讀】冠軍分析員張憶東：3月中美復甦概念 嚴選10隻周期價值股，請按【見下頁

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記者：林衛

地產 杭州 深圳 經濟
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