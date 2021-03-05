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今日推介裕元集團 | 國美零售、融創服務、火幣科技、融創中國、中信証券最新部署（立即觀看）

股市 12:47 2021/03/05

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恒生指數中午收報29155點，跌81點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介裕元集團 （00551） ，另亦會分析國美零售 （00493） 、融創服務 （01516） 、火幣科技 （01611） 、融創中國 （01918） 及中信証券 （06030） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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