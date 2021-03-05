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南韓多1人接種疫苗後死亡 800多人有不良反應

環球社會熱點 12:39 2021/03/05

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南韓上月底展開新冠疫苗接種計劃，多人接種牛津大學與阿斯利康（Astrazeneca）研發的新冠疫苗後，出現不良反應甚至死亡。南韓防疫部門宣布，南韓再增1人接種新冠疫苗後死亡，同日再增超過800人接種新冠疫苗後出現不良反應。

新冠疫苗各地副作用個案一覽（不斷更新） 【下一頁】

意大利阻阿斯利康運牛津疫苗到澳洲 歐盟首例 【下一頁】

南韓中央防疫對策本部表示，南韓於周四（4日）再增860人接種疫苗後有不良反應。其中856人為接種牛津疫苗，4人為接種輝瑞（Pfizer）疫苗。

在上述860宗接種後出現不良反應的個案當中，其中1人死亡，全國累計已有6人接種疫苗後死亡。但當局暫未透露這名死者的年齡及性別等資料，也未有透露死者是接種哪一款疫苗。

南韓展開新冠疫苗接種計劃以來，共有1,578人接種後出現不良反應，佔截至周四當日累計已接種疫苗人數的0.7%。超過98%的人（1,558人）出現輕微症狀，例如頭痛、發燒、噁心等狀況。有1人出現痙攣、13人出現嚴重過敏反應、6人死亡。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲

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