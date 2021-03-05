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【微信女】證監會警方聯合行動打擊「唱高散貨」　12人被捕、涉款逾9億元

股市 15:21 2021/03/05

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證監會和警方將簡介打擊「唱高散貨」集團的拘捕及搜查行動

港股市場去年湧現社交炒股群組，不少被視為「唱高散貨」等騙局，證監會和警務處聯合行動打擊「唱高散貨」集團。證監會和警方指，聯合行動中搜查全港27個地點，以洗黑錢或詐騙罪名拘捕12人，凍結63個證券及銀行戶口，並檢獲大量現金及貴重財物，相關資產總值逾9億港元。

證監會行政總裁歐達禮指，在查中的市場操縱案件中，一半都屬於唱高散貨個案。

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證監會法規執行部總監湯漢輝指出，該唱高散貨集團於2018年運行，去年起開始活躍，手法是先利用「人頭戶口」吸納並炒高低市值或流量的股票，到高位後，再以「投資大師、老師」或其他社交群組唱捧股票，並經打手向其他投資者「噓寒問暖誘使買入股票」，當有外來投資者參與後，集團就會沽貨賺錢。

湯漢輝續指，做市集團的打手往往要求投資者將買賣紀錄拮圖，藉此作為「分紅的證據」。

證監會今年內多次公告，要求多家券商凍結多個帳戶資產，指出相關帳戶涉及個別股份的市場操縱活動。

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編輯：麥德銘

港股 警務處 證監會
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