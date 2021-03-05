【微信女】證監會警方聯合打擊「唱高散貨」　12人被捕涉款逾9億元、證監會拆解騙徒手法（第二版）

▲ 證監會和警方將簡介打擊「唱高散貨」集團的拘捕及搜查行動

港股市場去年湧現社交炒股群組，不少被視為「唱高散貨」等騙局，被部分市場人士稱為「微信女」。證監會和警務處啟動聯合行動「合璧行動」打擊唱高散貨集團。證監會和警方指，周四（3月4日）聯合行動，動用超過160名人員，搜查全港27個地點，以洗黑錢或詐騙罪名拘捕12人，相信已經拘捕唱高散貨集團主腦。

證監會表示，在行動前已凍結63個證券戶口，相信當中持有屬於集團成員來自「唱高散貨」計劃得益，被凍結資產約8.6億元。警方補充行動中檢獲大量現金及貴重財物，合計資產總值逾9億港元。

近月社交媒體湧現不少「投資大師」、炒股社交群組，部分群組以女性頭像招徠，並先以噓寒問暖方式騙取受害人信心，被推薦股份不時出現單日暴跌，相關股份被部分市場人士謔稱為「微信女股」。

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證監會行政總裁歐達禮指，在查中的市場操縱案件中，一半都屬於唱高散貨個案。他表示，現時難以估計涉及的受害人數和損失金額，也未有交代有多家股份涉案，強調相關上市公司屬於騙徒的工具，而凍結大筆資產有利當局「還原交易」。

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證監會法規執行部總監湯漢輝指出，該唱高散貨集團自2018年運行，去年起開始活躍，手法是先利用「人頭戶口」吸納並炒高低市值或流量的股票，炒到高位後，騙徒會以「投資大師、老師」、假扮知名股評人所建立的社交群組唱捧股票。

湯漢輝形容，唱高散貨集團打手會用不同藉口吸引投資者，如聲稱曾經賺大錢、「想做善事」，也會向其他投資者「噓寒問暖誘使買入股票」，當有外來投資者參與後，會指示他們在特定價位買入和持貨，集團就趁機沽貨賺錢。

湯漢輝表示，做市集團的打手往往要求投資者將買賣紀錄拮圖，藉此作為「分紅的證據」。

證監會今年內多次公告，要求多家券商凍結多個帳戶資產，指出相關帳戶涉及個別股份的市場操縱活動。

（第二版更新記者會內容）

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編輯：麥德銘