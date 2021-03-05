【A股布局】市況急轉直下入市即坐艇　新基金索性零倉位應對

年初市況旺，國內基金申購反應火熱，基金經理手上現金多，自然急不及待入市。誰不知，農曆年後A股走勢急轉直下，令不少基金入市即損手。

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內地報道指，華南地區一隻集資規模120億元（人民幣，下同）的基金，僅成立一個月已錄得6.2%的帳面虧損。另一隻位於北京的基金，在2月9日成立，截至2月26日，即在短短9個交易日，即蝕14.1%。

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究其原因，大市弱不是問題，最傷是基金最愛抱團的白馬股，偏偏是今輪跌市的重災區，最經典的貴州茅台，截至周四（4日）竟由高位下挫22.6%，寧德時代（深：300750）瀉22.9%，令一眾基金經理無走位。

有見及此，比較醒目的基金早已抱觀望態度，好像易方達悅達基金在2月19日成立，至2月26日基金淨值依然是1元，反映基金經理可能採取零倉位策略，來應付跌市。

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記者：林衛