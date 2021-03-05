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【A股布局】市況急轉直下入市即坐艇　新基金索性零倉位應對

股樓投資 11:16 2021/03/05

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年初市況旺，國內基金申購反應火熱，基金經理手上現金多，自然急不及待入市。誰不知，農曆年後A股走勢急轉直下，令不少基金入市即損手。

【行業分析】十大壽險排名重新執位 邊隻內險股連升兩級？，請按【見下頁

內地報道指，華南地區一隻集資規模120億元（人民幣，下同）的基金，僅成立一個月已錄得6.2%的帳面虧損。另一隻位於北京的基金，在2月9日成立，截至2月26日，即在短短9個交易日，即蝕14.1%。

【新股IPO】百度傳最快下周招股 集資390億抽唔抽？ 認購百度前的五大不可不知，請按【見下頁

究其原因，大市弱不是問題，最傷是基金最愛抱團的白馬股，偏偏是今輪跌市的重災區，最經典的貴州茅台，截至周四（4日）竟由高位下挫22.6%，寧德時代（深：300750）瀉22.9%，令一眾基金經理無走位。

有見及此，比較醒目的基金早已抱觀望態度，好像易方達悅達基金在2月19日成立，至2月26日基金淨值依然是1元，反映基金經理可能採取零倉位策略，來應付跌市。

 

【延伸閱讀】興證張憶東：3月港股通調整前瞻 預測25隻入選心水股，請按【見下頁

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記者：林衛

基金 行業 貴州茅台（滬：600519） 寧德時代（深：300750） A股
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