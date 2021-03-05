【中芯國際】中芯據報未獲美國批准美企供貨　ASML澄清延長採購協議不涉高階光刻機（第二版）

▲ 據消息人士指，美國政府現時審批美企出口晶片予中芯國際（00981）時，不少美國設備及原材料供應商的出口仍未獲批。

中芯國際 （00981） 被指涉及解放軍，近一年受美國禁令限制入口，外電引述消息人士指，多家美企去年底申請向中芯國際供貨，但美國仍未決定可供予中芯國際的設備清單，不少美國設備及原材料供應商向中芯國際供貨的出口仍未獲批，相關貨值約為50億美元（約388.1億港元）。

中芯國際早前公布與阿斯麥（美：ASML）批量採購協議，有效期延長至2021年的12月31日。ASML其後澄清，有關採購協議未涉及生產7納米製程芯片的EUV高端光刻機，而是前一代的DUV光刻機。

中芯國際本周股價相對堅懲，周五半日股價跌2.2%，報26.65元，其後跌幅收窄，全日跌1.5%，下午收報26.85元，成交24.95億元。

中芯國際近一年斥93億 向ASML採購晶圓生產機器，詳情可看﹕【下一頁】

據報道，中芯國際去年年底被列入實體清單後，不少美企已馬上向美國政府申請供貨許可供應，當中包括中芯國際的主要供應商Applied Materials 和Lam Research，惟至今大部份設備仍未獲得批准，僅少數昂貴設備獲批。

報道亦指，美國現任總統拜登剛剛上任，或會調整特朗普時期的制裁政策，而新任內閣官員仍未決定哪類設備可獲准供貨予中芯。正常來說，有關企業供應許可申請應在一個月內獲批。不過，近日官員就有關申請向企業一再追問，以判斷零件會否被用於生產10mn或以下的晶片，導致申請時間被延長。

中芯國際去年12月底被列入實體清單，根據規定，針對適用於美國《出口管制條例》的產品或技術，供應商須獲得美國商務部的出口許可才能向公司供應，對用於10納米及以下技術節點（包括極紫外光技術EUV）的產品或技術，美國商務部會採取「推定拒絕」的審批政策進行審核。

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（第二版加入ASML澄清）

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編輯﹕賴奕羚