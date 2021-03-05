  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鮑威爾講話】美國債息抽高、美元見今年高位　兌日圓見7月以來最高

宏觀解讀 10:58 2021/03/05

分享：

美債息續升，美元升至今年以來最高水平。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發表講話，他未試圖遏制債市價格近期大跌勢頭，未能化解投資者對長債息上升的憂慮。鮑威爾講話後，美國債息續升，美元升至今年以來最高水平，美滙指數最新報91.727，美元兌日圓曾觸及108，升至去年7月以來最高水平。

美元今年以來已上漲近2%，過去3周與美債息率亦步亦趨。美元這次反彈，令大多數贊成2021年做空美元的策略師感到意外。分析預計，聯儲局將比預期更早地收緊政策，另外美國財政刺激措施或將推動經濟增長超過大多數已開發市場，從而拉升美元。MSCI新興市場貨幣指數跌近10周以來的最低點。

鮑威爾指，金融條件趨緊會讓人感到擔憂，近期債券市場波動引起他的注意，但未提供具體措施予以平息。美國10年期債息最新報1.573厘，逼近1.6厘。

相關文章：

【港股走勢】招銀國際蘇沛豐：北水流入減、債息升、股票印花稅調高三因素困擾　恒指短線陷入整固

【美債息飆高】美債收益率曲線失調　市場猜測聯儲透過「扭曲操作」可「一石三鳥」

【港股展望】建銀趙文利：3月港股或下試28300關　料美債息升至2厘水平

編輯：吳敏芳

鮑威爾 經濟 債券 美滙指數 美元 美滙 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元