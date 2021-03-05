【鮑威爾講話】美國債息抽高、美元見今年高位　兌日圓見7月以來最高

▲ 美債息續升，美元升至今年以來最高水平。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發表講話，他未試圖遏制債市價格近期大跌勢頭，未能化解投資者對長債息上升的憂慮。鮑威爾講話後，美國債息續升，美元升至今年以來最高水平，美滙指數最新報91.727，美元兌日圓曾觸及108，升至去年7月以來最高水平。

美元今年以來已上漲近2%，過去3周與美債息率亦步亦趨。美元這次反彈，令大多數贊成2021年做空美元的策略師感到意外。分析預計，聯儲局將比預期更早地收緊政策，另外美國財政刺激措施或將推動經濟增長超過大多數已開發市場，從而拉升美元。MSCI新興市場貨幣指數跌近10周以來的最低點。

鮑威爾指，金融條件趨緊會讓人感到擔憂，近期債券市場波動引起他的注意，但未提供具體措施予以平息。美國10年期債息最新報1.573厘，逼近1.6厘。

相關文章：

【港股走勢】招銀國際蘇沛豐：北水流入減、債息升、股票印花稅調高三因素困擾 恒指短線陷入整固

【美債息飆高】美債收益率曲線失調 市場猜測聯儲透過「扭曲操作」可「一石三鳥」

【港股展望】建銀趙文利：3月港股或下試28300關 料美債息升至2厘水平

編輯：吳敏芳