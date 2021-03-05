意大利阻阿斯利康運牛津疫苗到澳洲 歐盟首例

▲ 意大利政府拒絕藥廠阿斯利康的請求，阻止約25萬劑牛津疫苗出口至澳洲。

新冠肺炎疫情嚴峻，多家藥廠需延遲交付新冠疫苗，導致歐盟多國新冠疫苗接種進度緩慢。意大利政府周四（4日）拒絕藥廠阿斯利康（Astrazeneca）的請求，阻止約25萬劑牛津疫苗出口至澳洲，成為首個引用歐盟新冠疫苗出口管制規定的國家。

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意大利總理德拉吉（Mario Draghi）的發言人證實，意大利與歐盟委員會已就此達成共識，阻止阿斯利康與牛津大學合作生産的25萬劑新冠疫苗。由意大利出口至澳洲。

據悉，受影響的25萬劑牛津疫苗，是在阿斯利康位於羅馬附近一間工廠進行分裝入樽。意大利外交部指出，該國禁止這批疫苗出口至澳洲，是因為阿斯利康延遲向歐盟各國交付新冠疫苗，而澳洲不屬於應優先取得疫苗的脆弱國家（vulnerable nation）。

聲明更指出，意大利早前已授權阿斯利康出口少量疫苗作為科研樣本，但認為今次這批疫苗超過25萬劑的出口量過高，決定阻止疫苗出口。

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阿斯利康早前通知歐盟，藥廠今年第二季向歐盟交付的疫苗數量會大幅減少數千萬劑，歐盟與阿斯利康於1月底就交付量展開激烈爭論。

歐盟委員會其後宣布，授權歐盟成員國在特定情況下限制新冠疫苗出口，但不能影響人道主義援助或由世衞主導、約190個國家參與的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）。

另外，根據世界衛生組織（WHO）的數據，在歐盟約4.47億的人口當中，只有約5.5%的人已接種首劑新冠疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲