  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

意大利阻阿斯利康運牛津疫苗到澳洲 歐盟首例

環球社會熱點 10:45 2021/03/05

分享：

意大利政府拒絕藥廠阿斯利康的請求，阻止約25萬劑牛津疫苗出口至澳洲。

新冠肺炎疫情嚴峻，多家藥廠需延遲交付新冠疫苗，導致歐盟多國新冠疫苗接種進度緩慢。意大利政府周四（4日）拒絕藥廠阿斯利康（Astrazeneca）的請求，阻止約25萬劑牛津疫苗出口至澳洲，成為首個引用歐盟新冠疫苗出口管制規定的國家。

新冠疫苗各地副作用個案一覽（不斷更新） 【下一頁】

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）的發言人證實，意大利與歐盟委員會已就此達成共識，阻止阿斯利康與牛津大學合作生産的25萬劑新冠疫苗。由意大利出口至澳洲。

據悉，受影響的25萬劑牛津疫苗，是在阿斯利康位於羅馬附近一間工廠進行分裝入樽。意大利外交部指出，該國禁止這批疫苗出口至澳洲，是因為阿斯利康延遲向歐盟各國交付新冠疫苗，而澳洲不屬於應優先取得疫苗的脆弱國家（vulnerable nation）。

聲明更指出，意大利早前已授權阿斯利康出口少量疫苗作為科研樣本，但認為今次這批疫苗超過25萬劑的出口量過高，決定阻止疫苗出口。

【牛津疫苗】8成已運抵歐盟疫苗仲未用 民眾唔敢打 【下一頁】

阿斯利康早前通知歐盟，藥廠今年第二季向歐盟交付的疫苗數量會大幅減少數千萬劑，歐盟與阿斯利康於1月底就交付量展開激烈爭論。

歐盟委員會其後宣布，授權歐盟成員國在特定情況下限制新冠疫苗出口，但不能影響人道主義援助或由世衞主導、約190個國家參與的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）。

另外，根據世界衛生組織（WHO）的數據，在歐盟約4.47億的人口當中，只有約5.5%的人已接種首劑新冠疫苗。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】南韓多1人死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
今日
【新冠疫苗】南韓多1人死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【牛津疫苗】引數據稱仲勁過輝瑞 英衛生相反擊歐盟質疑
2021/03/02
【牛津疫苗】引數據稱仲勁過輝瑞 英衛生相反擊歐盟質疑
匈牙利總理率先打中國疫苗 狠批歐盟接種計劃太慢
2021/03/01
匈牙利總理率先打中國疫苗 狠批歐盟接種計劃太慢
【牛津疫苗】8成已運抵歐盟疫苗仲未用 民眾唔敢打
2021/02/26
【牛津疫苗】8成已運抵歐盟疫苗仲未用 民眾唔敢打
歐盟3個月內推疫苗護照 德法憂未接種者遭歧視（附各國政策）（第二版）
2021/02/26
歐盟3個月內推疫苗護照 德法憂未接種者遭歧視（附各國政策）（第二版）
地緣政治 傳染病 疫情 意大利 澳洲 德拉吉 牛津大學 AstraZeneca（美：AZN） 疫苗 歐盟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者
【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者
【新冠疫苗】美國再有人接種後死亡 各地副作用個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】美國再有人接種後死亡 各地副作用個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
新型冠狀肺炎全球疫情（03月05日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月05日 時間16:00）
【輝瑞疫苗】挪威33名長者死 當局指與疫苗無關
【輝瑞疫苗】挪威33名長者死 當局指與疫苗無關