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【兩會2021】美團阿里巴巴見一個月低後半日倒升　李克強：引導平台企業降服務費和反壟斷

新經濟追蹤 12:24 2021/03/05

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【兩會2021】中國引導平台企業降服務費和反壟斷　美團阿里京東齊見逾一個月低

內地兩會正式開幕，國務院總理李克強提交政府工作報告，提出引導平台企業合理降低商戶服務費，也重申要強化反壟斷和防止資本無序擴張。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 今早齊見一個月低位，其後多家科網股轉勢，美團股價由最多跌5%，半日最新倒升0.1%，報340.2元，成交已達74億元。

阿里巴巴股價曾跌2%，半日轉升0.2%，報227.6元，成交26億元。京東股價曾跌4%，最新跌幅收窄至2%，暫報354.4元，成交12億元。

因應美國長期債息走高，美國科網股持續受壓，中資科網股今早一度大跌，恒生科指曾大跌5%，低見8384點，半日報8669點，跌幅收窄至160點或1.7%。

騰訊 （00700） 跌0.1%，阿里健康 （00241） 、京東健康 （06618） 跌幅曾達9%，最新跌約半成。

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編輯：麥德銘

港股 李克強 反壟斷 人大政協兩會 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999）
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