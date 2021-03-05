【行業分析】十大壽險排名重新執位 邊隻內險股連升兩級？

十大壽險公司披露2020年保費收入，業務增速分化，其中六家保費錄得增長，四家下滑，增長最快為中郵人壽，增速超過20%，華夏保險保費下跌19.5%，為降幅最大的壽險公司。

【新股IPO】百度傳最快下周招股 集資390億抽唔抽？ 認購百度前的五大不可不知，請按【見下頁】

按排名，前五名公司分別為國壽，平安壽險、太保壽險，新華保險和華夏保險。前三名的保費收入為6,129億元（人民幣，下同）、4,761億元和2,085億元，佔市場份額19.4%、15%和6.6%。

【大行點睇】創科去年盈利超市場預期 被花旗評為中國工業股首選，請按【見下頁】

值得注意是，新華保險去年排名連升兩位，由第六升至第四名，保費收入1,595億元，同比增加15.5%，市佔率5%，提升0.37個百分點。

據報道，新華保險在2019年中董事會換屆，新管理層提出財富管理戰略，在保險主業的基礎上，發展財富管理平台。

【延伸閱讀】恒指季檢：中金料恒指改革後更具代表性 新經濟股佔比將過半 未來有力染藍股份料達25隻，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +25 +24

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛