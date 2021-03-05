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【國際油價】OPEC+同意維持4月產量不變　摩通調高油價預測　國際油價續漲、中石油逆市升逾3%

股市 16:10 2021/03/05

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油組（OPEC）及其盟友決定繼續控制石油供應，同意維持目前的減產規模。

油組（OPEC）及其盟友決定繼續控制石油供應，同意維持目前的減產規模，只有俄羅斯和哈薩克斯坦獲得豁免，可以小幅增產。油價周四漲逾4%觸逾一年高位。今日歐洲早市，布蘭特原油期貨續漲1.53%報每桶67.76元（美元﹒下同）；而紐約期油期貨則漲1.3%至64.65元。

摩通發表報告稱，OPEC+這一決定將會導致世界原油市場未來三個月出現180萬桶的日供應量缺口，調高布油價格預測。

油股造好，中石油 （00857） 全日升3.17%，收報2.93，盤中高見3元；中石化 （00386） 全日升1.2%，收4.38元、中海油 （00883） 升2.4%，報9.31元。

高盛：7月需求有望回升至疫情前水平　調升布油預測至每桶75美元【下一頁】

OPEC+開會後，決定4個月將基本維持目前原油產量不變，但容許俄羅斯和哈薩克斯坦小幅度增產；而油組最大產油國沙特阿拉伯4月將延長每日自願減產100萬桶的行動。油組與盟友將於4月再次開會， 決定5月及以後的產量水平。

統計數據顯示，OPEC+上月份總體減產履行率為103%，沙特在2月實現每日額外減產約85萬桶，而按照OPEC的調查，截至2020年12月經合組織國家國家的原油庫存量已經連續第5個月出現下降。

摩通上調油價預測

摩通料，布油價格在今年二、三季度將平均達到每桶68至69美元，並將在9月份突破每桶70美元的水平；又料布油油價第二季有機會達到每桶80美元。該行又指，OPEC+意外維持產油量不變，是所能料到的最好結果。
 

相關文章：【國際油價】布蘭特期油一年多來首次升穿60美元

編輯：吳敏芳

 

期貨 紐約期油 沙特阿拉伯 俄羅斯 石油輸出國組織 石油
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