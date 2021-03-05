【港股市況】恒生指數跌138點科指跌2%　中移動、工行、中石油齊升逾3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國10年期債息突破1.5厘，道指跌345點，港股承接低開569點，大市早段曾跌逾700點，恒生指數跌至28500點水平，其後低位拗腰，午後曾倒升逾百點，恒生指數最終收報29098點，跌138點，成交2404億元，29000點失而復得。科指跌2.1%，收報8634點。小米 （01810） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。中移動 （00941） 、工行 （01398） 、中石油 （00857） 分別逆市升逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【兩會2021】李克強發表工作報告 一文看政策受惠股

【兩會2021】中國官方GDP目標僅6%以上 ING：或考慮疫情反彈

即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報29098點，跌138點，成交2404億元。科指跌2.1%，收報8634點。小米 （01810） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。中移動 （00941） 、工行 （01398） 、中石油 （00857） 分別逆市升逾3%。

【16：00】恒指U盤前跌103點，報29133點。

【15：50】科指跌2%，報8639點。

【15：28】港股尾市跌約85點，恒生指數報29150點。

【15：14】報道引述知情人士透露，小米 （01810） 首款折疊手機即將發布，小米股價午後仍跌逾2%。

【小米新機】小米傳今年推出首款摺疊手機

【15：11】MI能源 （01555） 股價飈升四成，高見0.106元。

【15：00】上證全日微跌0.02%；深證微升0.02%；創業板指升0.7%。

【14：47】長汽 （02333） 升逾7%；比亞迪 （01211） 、華晨 （01114） 、五菱 （00305） 升逾1%；吉利 （00175） 升0.2%。

【14：35】大市最新再轉跌約65點，報29169點。

【14：32】雅迪 （01585） 升逾15%，高見20.3元。

【14：08】IMAX CHINA （01970） 午後升一成，高見16.3元。

【14：07】港股升幅收窄，恒指最新升28點，報29265點。

【14：05】體育用品股安踏 （02020） 午後抽上升逾5%；李寧 （02331） 升逾3%；特步 （01368） 升0.8%。

【14：04】開拓藥業 （09939） 升半成。開拓藥業公布，集團旗下第二代雄激素受體（AR）拮抗藥物普克魯胺，獲美國食品和藥物管理局（FDA）批准開展三期臨床試驗。

【14：02】四大內銀午後升幅進一步擴大，工行 （01398） 升幅擴大至逾4%，破頂高見5.52元；建行 （00939） 、中行 （03988） 升逾2%；農行 （01288） 升逾4%。

【內銀股】高盛調高全線內銀股目標 郵儲行目標價升七成、納確信買入

【13：58】內地股市先跌後回升，加上美股期貨回穩轉向上，港股最新升約150點。

【13：57】科指轉升0.9%，報9232點。

【13：54】ATMX除小米 （01810） 仍跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別轉升0.6%至1%。

【13：53】中移動 （00941） 午後升逾3%，高見56.95元。

【13：52】港股倒升約68點，報29305點。＿

【13：52】據報生物技術平台Novotech計劃今年香港上市 擬集資116億元

【13：14】大市最新跌約200點，續於29000點水平爭持。

【13：12】中興 （00763） 逆市升0.5%，高見20.8元。中興通訊關聯公司公開一項名為「輔助駕駛方法、終端及輔助駕駛系統」發明專利。

【13：00】港股午後初段跌約120點，報29116點。

【12：58】汽車之家2518次日招股 孖展錄近30億超購2.9倍、部分券商現抽飛（不斷更新）

石SIR今日推介裕元集團

【12：00】恒生指數低位拗腰反彈近650點，半日僅跌81點，報29155點，29000點失而復得，成交1414億元。科指跌1.7%，報8669點。小米 （01810） 跌逾3%。內銀、三桶油逆市造好，工行 （01398） 破頂升近3%，中石油 （00857） 升逾2%股價曾破頂。

【11：42】港股中午收市前跌約202點，報29034點，於29000點水平爭持。

【11：30】內地股市個別發展先跌後回順，上證半日跌近0.4%；深證跌0.1%；創業板指升近0.6%。

【11：27】潤啤 （00291） 、恒安 （01044） 升逾2%；蒙牛 （02319） 升逾1%。全國人大會議今早在北京人民大會堂開幕，國務院總理李克強發表政府工作報告。報告提出，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長6%以上。

【11：20】大市跌約260點，回落至29000點以下水平，報28977點。

【11：19】中芯國際 （00981） 跌逾2%，低見25.8元。外電引述消息人士指，美國政府現時審批美企出口供貨予中芯國際時，不少美國設備及原材料供應商的出口仍未獲批。

【美國制裁】據報美國政府仍未批准大部分美企對中芯供貨許可

【11：12】大市最新跌約190點，報29045點。

【11：06】港鐵八折優惠月底結束 股價靠穩升近1%

【11：03】騰訊 （00700） 最新亦轉升0.4%，高見692.5元。

【11：02】港股跌幅收窄至百點，最新報29140點，跌95點。

【11：01】ATMX中，美團 （03690） 率先倒升，高見341元；騰訊 （00700） 跌近0.1%；阿里巴巴 （09988） 跌近0.3%；小米 （01810） 跌3.2%。

【10：59】比亞迪 （01211） 最新倒升，高見197.2元，今早曾低見183.6元。

【10：53】港股最新跌約234點，29000點失而復得，大市由今早低位28513點反彈近500點。

【10：49】大市跌幅收窄至約300點，報28929點。

【10：41】思摩爾 （06969） 逆市反彈逾2%，高見63.3元。

【10：38】中國引導平台企業降服務費和反壟斷 美團再跌4%、阿里京東齊見逾一個月低

【10：37】港股最新跌475點，報28761點。

【10：25】呷哺呷哺 （00520） 升幅擴大至逾7%，高見18.38元。

【10：21】中港石油 （00632） 升幅擴大至逾66%，高見0.49元。

【10：19】李克強：增加汽車消費 車股跌幅收窄、長汽逆市升

【10：17】中石油 （00857） 升幅擴大至逾4%，破頂高見3元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升約1.4%。

【10：12】科指最新跌4.6%，報8413點，相當於由高位跌逾23%，步入技術熊。

【10：06】恒指最新跌545點，報28690點。

【10：05】小米 （01810） 跌6%，低見23.7元；美團 （03690） 跌半成；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。

【10：04】港交所 （00388） 跌幅擴大至逾3%，低見465元。

【10：00】中移動 （00941） 逆市升0.7%，高見55.75元。至於另外兩隻中資電訊股，聯通 （00762） 跌1.8%；中電信 （00728） 跌1.1%。

【09：58】汽車之家2518次日招股 孖展錄30.7億超購3倍、部分券商現抽飛（不斷更新）

【09：54】小米 （01810） 跌幅擴大至近半成，低見23.7元，成交15億元。

【09：52】IGG （00799） 績後跌逾4%，低見11.72元。IGG （00799） 純利按年升64%至2.7億美元（約20.9億港元），派第二次中期息及特別股息合共53.4港仙。

【業績│手遊股】IGG去年多賺逾6成 連特別息派53.4仙

【09：51】寶尊電商 （09991） 績後挫半成，低見109.5元。

【業績│中概股】寶尊電商去多賺5成 每股盈利2.27元

【09：50】信達國際 （00111） 績後造好升逾3%。信達去年純利按年增62.3%至8367萬元人民幣。

【業績│金融股】信達國際去年多賺6成 末期息派3港仙

【09：49】大市最新跌約400點，報28829點。

【09：46】內銀股逆市向好，建行 （00939） 、中行 （03988） 升0.3%；工行 （01398） 升1.3%，破頂高見5.38元；農行 （01288） 升1.7%。

【09：45】長汽 （02333） 逆市升4%，高見21.95元。

【09：44】快手科技 （01024） 跌近4%，破底低見282元創上市新低。

【09：43】中港石油 （00632） 逆市升逾四成，高見0.48元。中港石油預期去年虧轉盈，錄得純利約860萬元。

【09：42】金價下跌，招金 （01818） 、中國黃金 （02099） 、山東黃金 （01787） 跌逾3%；紫金 （02899） 跌逾6%。

【09：39】港股跌勢略為喘定，恒生指數最新報28746點，跌490點。

【09：35】盈大地產股權 （02992） 挫逾四成，低見0.028元。

【09：34】Bitcoin比特幣跌穿47000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 跌15%；雄岸科技 （01647） 跌逾8%。

【09：33】太睿國際 （01010） 復牌升逾四成，高見2元。太睿國際公布，控股股東完成股份配售，恢復公眾持股量規定。

【09：33】比亞迪2月產量及銷量增長約3倍水平 早段反跌6%

【09：31】港股早段跌幅擴大至逾700點，跌至28550點水平。

【09：23】三桶油逆市升，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升逾2%；中石化 （00386） 升逾1%。油組及盟友開會後同意下月維持產量不變，油價升逾4%。

【國際油價】OPEC+同意維持4月產量不變 油價彈逾4%、中石油逆市升逾2%

【09：22】恒生指數低開569點，開報28667點，跌穿29000點水平。科指跌3.6%，開報8500點。騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌3%；美團 （03690） 、友邦 （01299） 跌逾4%。

【09：13】即月期指開報28580點，跌498點或1.7%。

【09：02】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因今日有200億元人民幣逆回購到期，當日淨回籠100億元人民幣。

【08：50】恒指黑期跌381點，報28820點；道指期貨跌127點，報30751點。

【08：20】標普道瓊指數（S&P Dow Jones）表示，於3月15日開市前將從指數中剔除小米 （01810） 、中微公司（滬：688012）及籮筐技術（Luokong Technology）。

【美國制裁】標普道瓊指數剔除小米等中資股 3月15日生效

【07：55】IMAX China （01970） 去年轉虧蝕2673.9萬美元，派末期息每股0.02美元（約0.155港元）。IMAX China宣布更新股息政策，從2021年起將派息率由2017年至2019年淨利潤的33%提高至50%。

【業績】IMAX China去年轉虧蝕近2674萬美元 派末股息0.02美元、將提高派息率

【07：45】港股ADR收報28909點，跌326點。滙豐 （00005） ADR折合報46.09元，跌0.46元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報674.47元，跌15.53元或近2.3%。

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【07：30】美股下挫，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）講話未能化解市場對長債息上升的憂慮，美國10年期債息突破1.5厘，道指最多下瀉722點 收市挫345點或1.1%，報30924點。標指跌51點或1.3%，收市報3768點。納指跌幅最多達3.4%，收市下滑274點或2.1%，報12723點。

責任編輯︰梁浩碩