【美國制裁】標普道瓊指數剔除小米等中資股3月15日生效　小米股價曾挫6%

▲ 【美國制裁】標普道瓊指數剔除小米等中資股 3月15日生效

小米 （01810） 等公司早前被美國列入「中國軍方擁有或控制企業名單」，標普道瓊指數（S&P Dow Jones）表示，因美國財政部外國資產控制辦公室至今未就「非特別認定國民（Non-SDN）中共軍方公司名單」上的企業提供更多信息，3月15日開市前，將從指數中剔除小米、中微公司（滬：688012）及籮筐技術（Luokong Technology）。

小米股價一度跌逾6%，低見23.7元，最終收報24.45元，跌3.7%，成交70.7億元。

另外，亦剔除小米、中國商用飛機（COMAC）及中國航空集團（National Aviation Holding）的固定收益證券。

美國國防部此前宣布，將9間中國企業列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，包括小米。小米其後發通告表示，一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品皆用於民用或商用。小米指，其並非中國軍方擁有、控制或關聯方，亦非美國NDAA法律下定義的中國軍方公司，將會採取合適的措施保護公司和股東的利益。

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責任編輯︰梁浩碩