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【美國制裁】小米遭標普道瓊斯、富時羅素剔出國際指數　小米股價續跌逾3%（第二版）

股市 09:40 2021/03/08

分享：

【美國制裁】小米遭標普道瓊斯、富時羅素剔出國際指數　小米股價跌4%

小米 （01810） 等公司早前被美國列入「中國軍方擁有或控制企業名單」，小米面臨被多家國際指數公司剔出指數系列。標普道瓊指數（S&P Dow Jones）公布，因美國財政部外國資產控制辦公室至今未就「非特別認定國民（Non-SDN）中共軍方公司名單」上的企業提供更多信息，3月15日開市前，將從指數中剔除小米、中微公司（滬：688012）及籮筐技術（Luokong Technology）。

富時羅素於香港上周五收市後公布，會在3月12日起從全球指數指標，剔除小米。另一國際指數公司MSCI最新未公布相關安排

小米股價今早逆市續跌逾3%，低見23.35元。小米周五股價一度跌逾6%，低見23.7元，最終收報24.45元，跌3.7%。

另外，標普道瓊指數亦剔除小米、中國商用飛機（COMAC）及中國航空集團（National Aviation Holding）的固定收益證券。

美國國防部此前宣布，將9間中國企業列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，包括小米。小米其後發通告表示，一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品皆用於民用或商用。小米指，其並非中國軍方擁有、控制或關聯方，亦非美國NDAA法律下定義的中國軍方公司，將會採取合適的措施保護公司和股東的利益。

相關文章：

【小米股價】小米遭美列入黑名單、全日337億沽跌一成　小米：不涉中國軍方（附黑名單港股一覽）

【美國禁令】中海油ADR 3月9日暫停交易 　傳拜登續實施針對中資科技公司法規 　中海油全日跌1%（第二版）

責任編輯︰梁浩碩

港股 小米集團－W（01810） 中微公司（滬：688012）

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