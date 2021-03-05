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【業績】IMAX China去年轉虧蝕近2674萬美元　派末股息0.02美元、將提高派息率

股市 07:52 2021/03/05

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【業績】IMAX China去年轉虧蝕近2674萬美元　派末股息0.02美元、將提高派息率

IMAX China （01970） 公布業績，IMAX China去年由盈轉虧，蝕2673.9萬美元，相對2019年同期賺4289.3萬美元，經調整虧損461.2萬美元，派末期息每股0.02美元（約0.155港元）。

IMAX China宣布更新股息政策，指由於2021年業務恢復正常，從2021年起將派息率由2017年至2019年淨利潤的33%提高至50%。

期內，IMAX China收入5233.1萬美元，按年下跌57.9%，主因IMAX技術網絡收入減少3770萬美元及IMAX技術銷售及維護收入減
少3410萬美元所致。毛利1934.7萬美元，按年減少74.8%，毛利率37%。

IMAX China表示，儘管自9月底起最高上座率僅提至75%及缺少主流好萊塢大片，中國在2020年產生的票房仍超過人民幣200億元，首次超過世界最大票房市場北美。

2021年前幾個月，中國票房已突破150億元人民幣，不僅持續恢復，而且打破了紀錄。其中，中國春節假期票房達到78億元人民幣，較2019年春節檔增加32%。

責任編輯︰梁浩碩

港股 IMAX CHINA（01970）

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