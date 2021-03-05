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【開市9點半】鮑威爾未解市場憂慮股市重挫　女股神Cathie Wood魅力不再？

股市 06:53 2021/03/05

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（1）美股大跌後港股又大跌，鮑威爾兩周內三度講話，市場其後均反應負面，債息愈升愈高，就連女股神的投資亦失利，是否股市要崩塌？目前市場仍相信只是資產調配，集中沽科技股，因科技股估值貴，早前升太多，其他板塊繼續等市場喘定。

開市9點半重點：

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【科技股急挫】女股神Cathie Wood魅力不再？　ARK 旗下兩隻ETF 高位跌兩成技術性入熊

（2）科技股急挫之際，百度傳出來港第二上市的聆訊過關後，股價一度V彈，不過仍敵不過鮑威爾講話後的沽壓，值得留意的是，百度若來港前已大跌，則有利IPO時低價認購。

【新股IPO】百度第二上市過關　最快下周招股、集資390億元、美股百度早段跌逾6%

（3）環球市場風大雨大，基本因素仍是最好的支撑點，比亞迪 （01211） 2月銷量報捷。

【汽車銷量】比亞迪2月產量及銷量增長約3倍水平

（4）IGG兩大遊戲《王國紀元》及《城堡爭霸》疫情下維持收入增長，年內的投資收益增381%至1.27億美元，在未有重大資金需求下，以派出特別息，有利股價。

【業績│手遊股】IGG去年多賺逾6成　連特別息派53.4仙

（5）中概股汽車之家招股，孖展認購僅29億元，大市欠佳影響認購氣氛。

【新股IPO】汽車之家2518首日招股　孖展錄28.9億超購2.8倍、部分券商現抽飛（不斷更新）

（6）大摩估今年的10大趨勢，其中指當經濟復甦，大市走向低迷的情景，最主要的關注點是資金。

【大行報告】今年環球經濟 大摩揭10大演變趨勢

（7）港元定存目前3個月、半年及1年期，均為0.7厘（條款以銀行公布為準）。

【港元定期存款】虛擬銀行再減港元定存息 中長期息最高僅0.7厘

（8）本港的紓困措施「還息不還本」，再獲延長半年。

【還息不還本】金管局再延長「還息不還本」6個月　若貸款展期逾540日　銀行「彈性安排」

（9）商界的兩會提案，涉及大灣區、新能源及自動駕駛。

【兩會2021】商界領袖兩會提案　一文整合馬化騰雷軍等建議重點

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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