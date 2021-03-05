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【新股IPO】百度傳最快下周招股 集資390億抽唔抽？ 認購百度前的五大不可不知

股樓投資 05:02 2021/03/05

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今年新股市場，中概股回流絕對佔上重要一席，而久候多時的中國搜尋器巨頭百度已在周四（4日）成功闖關，並擬於下周展開招股，招股前夕，先來看看百度「需知」！

1. 集資390億元

盛傳百度最快於下周招股，集資規模最多50億美元（約390億港元），美銀、中信里昂證券、高盛牽頭本次上市事宜。

相關文章：百度第二上市成功闖關下周招股抽唔抽？　看清百度三大亮點

2. 美股1拆80

百度自3月1日起調整每股美國存託股(ADS)與普通股的兌換比例，由每10股ADS兌換1股A類普通股，調整為每股ADS兌換8股A類普通股，此前外界已視此「1股拆80股」是為來港第二上市鋪路。

3. 美股市值曾破千億

百度美股自去年12月至今累升逾倍，並於今年2月9日美股盤初，總市值首次突破1000億美元。盡管近期股價隨大市回落，但買盤不斷，目前股價歷史高位為354.82元。

4. 中國搜尋引擎龍頭

百度是一家主要經營搜尋引擎服務的中國網際網路公司，截止至2021年2月，百度在Alexa的排名上位於全球第四位，中國第二位，佔全世界搜尋引擎市場份額12.3％（居於第二位，僅次於谷歌）。

5. 成立於2000年

百度成立於2000年1月1日，由李彥宏、徐勇兩人創立。「百度」源自中國南宋詞人辛棄疾的《青玉案·元夕》的一句詞：「眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。」，企業標誌則是一個「熊掌」，來自於「獵人以熊掌來尋跡」的意象。

 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

百度（美：BIDU） 百度地圖 中國概念股 美股 港股

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