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【美股收市】鮑威爾講話累納指挫2%、債息逼1.56厘（附講話重點）

股市 05:19 2021/03/05

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美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發表講話，稱金融條件趨緊會讓人感到擔憂，近期債券市場波動引起他的注意。鮑威爾講話未能化解投資者對長債息上升的憂慮，美國10年期債息隨即抽高並突破1.5厘重要技術關口，高見1.555厘，拖累美股三大指數全線下挫，尾市收復逾半失地 ； 道指最多下瀉722點 ，納指較2月高位累跌超過10%，技術上面臨調整風險。

道指收市挫345點或1.1%，報30924點。標指跌51點或1.3%，收市報3768點。納指跌幅最多達3.4%，收市下滑274點或2.1%，報12723點。

科技股捱沽，特斯拉重挫5%，蘋果下滑1.6%。路透報道，因應音樂串流平台Spotify於2019年向歐盟投訴遭蘋果不公平對待，偏袒自身音樂串流平台一事，歐盟反壟斷機構或作裁決，蘋果未來數周可能面對巨額罰款。

美國債息抽高、美元見今年高位 兌日圓見7月以來最高，可見【下一頁】

市場關注鮑威爾如何釋除通脹及長債息抽升的憂慮，鮑威爾指出，美國低通脹問題根深蒂固，恐怕難以很快就消失，目前通脹仍然低於2%，預計將因基數效應而上揚，並需觀察是否會出現一次性的通脹。

鮑威爾強調，在條件未滿足之前，聯儲局不會加息，關鍵是要讓通脹預期錨定在2%，但強調不會容許高通脹問題重演，因為聯儲局對高通脹歷史有清晰的認識，決不會重犯上世紀60至70年代的通脹決策錯誤。

鮑威爾承諾，在縮減量化寬鬆（QE）之前，儲局將會與市場進行良好溝通。他重申，現時的貨幣政策立場是合適的，但如果條件急劇變化，該局將使用政策工具來應對，致力於實現所承諾的兩大政策目標，但目前仍然有很長的路要走。其中，在就業方面，他相信美國極不可能在2021年就實現充分就業，即使預期新增就業職位數量將增加，但還有太多的就業問題需要得到解決。

鮑威爾言論刺激美元反彈，美滙指數升0.7%，報91.6 ； 金價創9個月收市新低。紐約4月期金收報1700.7美元，跌0.9%。10年期債息最高衝上1.555厘，最新報1.54厘，升幅達5.8個基點。

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責任編輯：柯志宏

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