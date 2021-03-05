夏寶龍主任日前關於「愛國者治港」的講話，我解讀為中央對港的政策，已有了一系列新的安排，未來會逐步推出，第一步也許是與選舉制度有關的，各種安排會盡可能做到滴水不漏，香港某些反中亂港的人士，其政治前途有大概率會進入窮途末路階段。本周初在深圳有60位港人分4組參加了一個座談會，中方官員說話不多，基本上都是在聽。這似乎符合中央政府的一貫作風，某些重大政策拍了板或接近拍板時，會邀約相關人士座談，官員自己不說甚麼，也不刻意引導別人說甚麼，但卻可從與會人士的意見中判斷新政策有無重大漏洞錯失，從而使政策較為精準。

誰是「治港者」？甚麼是「愛國」？我相信「治港者」主要包含政府官員、立法會議員及法官。「愛國」的治港者不一定要愛黨，但他們卻必須尊重共產黨的執政，本身在制定決策時思茲念茲也要維護國家的利益。至於狹隘的民族主義或甚至部落主義，則大可不必。思想受其困囿，終會誤國，愛國者胸懷應開闊，尊重別國的文化與合理利益，否則哪能達到「人類命運共同體」的境界？

治港者當中最重要的自然是政府官員，包括政治任命的官員與以政務官為代表的公務員。他們愛國嗎？我與香港大大小小的官員有過無數的來往或互動，不敢說全面了解他們，與他們亦無任何利益糾紛，但可說一說對他們的中立觀察。

回想起來，若愛國的定義是要政治任命官員或公務員有着壯懷激烈笑談渴飲匈奴血的氣勢，則我從未見過，就連他們思考問題時有無把中國的利益放在重要位置，又或他們對國情有多少了解，我看也頂多是馬馬虎虎。以此標準，若是治港者必須愛國，不少官員頂多是勉可及格。

政治中立 與愛國毫無矛盾

但若說他們對勾結外國勢力樂此不疲，一心想着要推翻中央及香港政府，則也許在極少數官員中才會有。在政治光譜上，公務員更符合「中間派」的範圍。也許這是因為公務員有「政治中立」的條文限制，思想受此影響，但其實「政治中立」與愛國毫無矛盾，不捲入政黨政治的人可以十分愛國。

公務員對上級的指令有多少是陽奉陰違，我不知道，但就算意見不同，大多都不敢不執行。只要在外國生活過，把香港公務員能力與外國一比，便知香港是一流的，雖然他們的政治判斷力往往是九流。與世界大多數公務員相比，香港的也有同一毛病，就是不太願意負上責任，卸責的心態仍頗突出。

面對着目前這樣的一群治港者，未來的政府體制應作何改變？香港社會中對官員的抱怨甚多，來自建設派與破壞派兩面的都有，從建設派的角度看，有幾點是要定調的。

大多數官員應當是朋友，不是敵人。他們縱有缺點，但應爭取他們、改造他們。經濟學家相信誘因的重要性，改造的最有效途徑是升遷的標準，中央與港人都可要求治港官員要滿足兩個條件，套用文革時的流行術語，便是「又紅又考」，「紅」這裏是指愛國及忠誠，「考」是有能力解決問題，兩個條件都是必要條件，缺一不可。公務員事務局作評核時若兩種標準並用，便不致出現近日的不少批評。

從我印象所得，大多數公務員對國情不甚了了，這如何能夠愛國？沒有真實認知基礎的愛國都根基脆弱。過去政府有辦一些國情班，有些在內地的大學上課，這些是有價值的做法，應予擴大。除了一些有實證根據的分析外，國情課程應多一些實地考察，尤其是剛脫貧地區或新疆等地的考察，使官員更能掌握中國要面對及解決的問題。國情班的目標，應是幫助學員不止能在港做官，而是要使其知識面達到在內地做官也無不可。

劃出紅綫 需要時殺雞儆猴

正面的誘因以外，也要有懲罰，有些紅綫是要劃出的。紅綫等如列出負面清單，說明有些事不能做，莫謂言之不預。紅綫中當然要包含公務員不能惡意地攻擊香港及中央政府或破壞特區的管治，至於甚麼是惡意，其實不難判斷。違此規則者，其實等同違反誓言，可炒！退休領長俸者是否能繼續，也應考慮此點。我相信有需要時殺雞儆猴便已足夠，以公務員的智慧，他們是會知所行止的，而且如上所說，公務員並非敵人，而是應爭取的朋友，不應把所有的猴都殺掉。

要使公務員又懂港情又懂國情，我們也應開拓新力軍的來源，從長遠角度看，鼓勵有為的年輕人加入政府是正確的，但這應包括來港讀書並完成了學業的內地留學生。他們人數眾多，成績優異，對內地情況了解，也有幾年時間熟習香港，這可為公務員隊伍注入一種新的思想元素。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 愛國的治港者不一定愛黨，但必須尊重共產黨的執政。（資料圖片）