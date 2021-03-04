【大行報告】今年環球經濟 大摩揭10大演變趨勢

▲ 摩根士丹利指明2021年十大演變趨勢。

美債息再度抽升，拖累環球股市下挫，尤其是科技股普遍重傷。市場驚慌之際，摩根士丹利指明2021年十大演變趨勢。

女股神ARK旗下兩隻ETF高位跌兩成，詳情【下一頁】

1.當經濟復甦，大市走向低迷

摩根士丹利認為，預期今年經濟持續復甦，惟股市走勢低迷，基於三大原因︰大規模經濟刺激方案谷升通脹同時，也正在推高美債收益率；隨着疫情好轉，消費意慾恢復，居民儲蓄將不能持續流入股市。此時，創新高的股價一早已反映疫情接近尾聲。

2.通脹觸底

環球央行量寬，惟有四大因素限制通脹復甦︰全球人口減少、逆全球化、生產力下降、政府債務不斷攀升。

3.住房需求有增無減

隨着通脹預期上升，投資者買樓抗通脹的趨勢明顯，去年幾乎所有發達國家樓價不降反升，有理由相信樓價上升勢頭會持續。尤其受疫情封鎖措施影響及低息環境下，不少家庭有換房需求，房屋供不應求可能繼續推高樓價。

4.資金池正在枯竭

當消費者物價指數回升，會令各國央行再次收緊貨幣政策。大摩預期，央行將會首先縮減購債規模。

5.步入後美元時代的世界

由於去年，美國大規模的經濟刺激措施，令世界各國對美元支付能力開始失去信心。比特幣的出現有可能動搖美元全球貨幣主導地位，因其既能充當傳統貨幣的價值儲蓄功能，又有交易媒介功能。千禧一代是加密貨幣的主要持有者，他們甚至在未來有能力決定某種貨幣取代美元。

6.大宗商品進入投資周期

在美元加速貶值，股票及比特幣的估值接近歷史高位之際，大宗商品市場卻依然落後，令其變得十分吸引。此外，由於過去十年，大宗商品價格低迷，供應及投資均大幅減少，一旦疫情過後經濟復甦，供應追不上需求，迫使大宗商品價格飈升，便形成新一輪炒作熱潮。

7.新興市場回歸

隨着大宗商品價格回升；新興國家出口製造業實現增長；新興市場正進行經濟改革；以及數碼化革命浪潮迅速席捲新興市場，推動發展。上述均是投資者將目光重新聚焦新興市場的主要原因。

8.一場數碼化革命在醞釀

大摩指出，包括中國、韓國、印尼等16個來自新興市場的國家正在推動數碼化改革，進一步推進生產力。原因十分簡單，在缺乏實體基礎設施，消費者難以接觸實體銀行、零售商店和其他服務渠道情況下，這些市場的消費者更容易擁抱數碼服務。數碼化帶來的收入按年增長為雙位數，遠高於發達國家。

9.新挑戰者崛起

美國及中國的電商及社交巨頭雖然取得可觀收益，但規模小於他們、受歡迎的競爭對手正在全球各地悄然崛起，這些行業巨頭將會面臨巨大挑戰。

10.新媒體習慣

疫情極大改變大眾的生活、工作及娛樂活動，從綫下轉為利用綫上新媒體工具。大摩相信，即使疫情結束，民眾已經習慣各類型的新媒體，並成為新常態，且會長久持續下去。

相關文章：【虛擬資產】HKbitEx 主打證券型代幣發行 料未來市場規模可超越7.5萬億美元

【科技股】科指跌近6%穿9000點 即將步入技術熊

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：陳華