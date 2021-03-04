【在家工作】疫下遙距工作增　企業迎戰網絡連接難及網速慢

疫情下，企業讓員工在家工作，要保持生產力及良好的溝通，網絡管理上遇到不少挑戰，惟有增撥資源購入解決方案。據研究機構IDC《全球AI支出指南》預估，全球對AI的支出將以年複合增長率20.1%上升，至2024年將增至逾1,100億美元（約8,525億港元）。更指出AI 可助企業變得更敏捷、創新及具規模化。若能善用AI技術，融合至業務發展，有助提升整合數據及洞察分析能力。

數碼化解決方案供應商新華三集團（H3C）瞄準市場需要，推出能以人工智能帶來自動化網絡管理及分析效能的智能應用驅動網絡AD-NET 5.3，可實現On-premises AI、設備AI、雲端AI等智能化應用。



為網絡診斷、評分 及早發現風險

員工在家或遙距工作，「網絡慢」、「用不到」等投訴增加，令IT部門疲於奔命。可透過AI運算及分析數據，找出問題來源，並加入Health Score評分機制，顯示系統各部份的健康情況。更可透過分析歷史數據，預測系統工作效能及異常情況，優化故障排除的效率及透明度，預防及處理問題。其港澳區產品總監鄧威傑表示，系統內置的AI已經一定程度的「培訓」，企業應用時亦會不斷學習，了企業本身的挑戰，更準確預估及給予建議，而數據不會與其他企業共享。



AD-NET 5.3的「自動隔離網絡」功能，可於識別異常情況後，即時進行隔離，達至秒速識別、秒速定位及秒速隔離故障源，有效控制故障範圍，減低其對業務的影響，

自動調整路徑 防視像會議災難

另外，疫情下企業增加使用視像通訊，隨時隨地也可開會或傳送大量資料，令網絡流量在IT員工難以預估下突然大增，影響視像通訊的聲畫質量。過去需要人手調整流量導引(traffic steering)，在「Intelligent Traffic Steering」功能協助下，系統可根據預設的指示，自動調整流量路徑。



記者：梁巧恩