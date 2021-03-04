中國燃氣與中石化達成訂戰略合作　推動天然氣、液化石油氣全產業鏈發展

▲ 中國燃氣與中國石化訂立戰略合作框架協議。

中國燃氣 （00384） 公告，與中石化 （00386） 訂立戰略合作框架協議，合作雙方將發揮各自優勢，共同推進中國天然氣全產業鏈發展有著積極的戰略協同效應。

中國燃氣表示，集團在天然氣及LPG中下游遍佈全國的分銷網絡優勢，再結合中國石化在天然氣和液化石油氣（LPG）上游資源供應、液化天然氣（LNG）接收站、加油站╱加氣站銷售網絡的優勢，在天然氣及LPG資源採購、終端燃氣業務、LNG接收站、油氣（天然氣、氫氣）站╱充電樁、交通能源等業務進行全方位戰略合作。

中國燃氣稱，通過參股中國石化的現有LNG接收站，享有LNG進口資源接卸窗口期，有利於集團加速實現LNG資源的規模化進口，進一步優化天然氣氣源，降低購氣成本，提升保供能力。

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編輯：陳華