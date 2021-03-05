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【新股IPO】百度第二上市成功闖關 下周招股抽唔抽？　看清百度三大亮點

股樓投資 04:34 2021/03/05

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百度來港第二上市到底能否能挽回近期新股頹風？年初以來新股市場都好不熱鬧，但相對叫投資者最期待的，可能是在年內陸續來港第二上市的中概股。

中概股回歸 傳百度嗶哩嗶哩今明兩周闖關 齊於3月內上市，見【下一頁】

等了又等，百度終於在周四（4日）成功闖關，市傳很大機會下周就展開招股，到底抽定唔抽？不妨看看以百度有甚麼亮點！

一.股份１拆80為上市做好準備

百度自3月1日起調整每股美國存託股(ADS)與普通股的兌換比例，由每10股ADS兌換1股A類普通股，調整為每股ADS兌換8股A類普通股，此前外界已視此「1股拆80股」是為來港第二上市鋪路。

相關文章:【新股IPO】百度傳最快下周招股 集資390億抽唔抽？ 認購百度前的五大不可不知

二. 開拓新業務成催化劑

近期有關百度的利好消息不斷，除了和吉利集團共同造車，打入自駕系統及電動車市場，百度還計劃成立獨立AI晶片企業。

三. 股價累升逾倍

百度股價於近３個月表現強勁，主要受到造車、二度上市等消息刺激，此期間股價從去年12月初至今已經飆升逾倍。盡管近日受美國大市拖累，股價大挫，但亦無礙市場對其前景的信心。甚至不少投資者在她來港招股前，先「偷步」在美股市場入手。

新股熱未完 上半年不可錯過的6大熱爆新股，見【下一頁】

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記者：張以正

IPO 中國概念股 百度（美：BIDU） 港股

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