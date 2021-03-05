【業績|中概股】寶尊電商去多賺5成　股價跌7%

▲ 寶尊電商去年多賺5成。

寶尊電商 （09991） 公布去年全年業績，去年寶尊電商普通股股東的淨利潤按年增51.4%至4.26億元（人民幣，下同）；每股基本盈利2.27元，交易總額（GMV）達556.87億元，按年增加25.4%。至周五上午10時55分，寶尊股價跌7%，最新報109.6元，成交486萬元。

期內，全年淨營收按年增21.6%至88.5億元，其中產品銷售營收按年增14.2%至34.22億元；服務營收按年增28.2%至49.45億元。

單計第四季，總淨營按年增20.2%至33.5億元，其產品營收按年增14%至14.74億元，主要因於品牌合作夥伴的產品人氣上升。淨利潤2.39億元，按年增69.9%，每股基本盈利1.09元；收入按年增20.2%至33.46億元。

集團於年初與愛點擊互動亞洲集團的股權投資及戰略業務合作及收購戰略及品牌的行業專家Full Jet拓展奢華及高端品牌業務。

集團又提到，啟動一項對長期可持續增長至關重要的全面ESG計劃。

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記者：謝卓榮