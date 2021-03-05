  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績|中概股】寶尊電商去多賺5成　股價跌7%

股市 10:55 2021/03/05

分享：

寶尊電商去年多賺5成。

寶尊電商 （09991） 公布去年全年業績，去年寶尊電商普通股股東的淨利潤按年增51.4%至4.26億元（人民幣，下同）；每股基本盈利2.27元，交易總額（GMV）達556.87億元，按年增加25.4%。至周五上午10時55分，寶尊股價跌7%，最新報109.6元，成交486萬元。

期內，全年淨營收按年增21.6%至88.5億元，其中產品銷售營收按年增14.2%至34.22億元；服務營收按年增28.2%至49.45億元。

單計第四季，總淨營按年增20.2%至33.5億元，其產品營收按年增14%至14.74億元，主要因於品牌合作夥伴的產品人氣上升。淨利潤2.39億元，按年增69.9%，每股基本盈利1.09元；收入按年增20.2%至33.46億元。

集團於年初與愛點擊互動亞洲集團的股權投資及戰略業務合作及收購戰略及品牌的行業專家Full Jet拓展奢華及高端品牌業務。

集團又提到，啟動一項對長期可持續增長至關重要的全面ESG計劃。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

相關文章：

【業績│手遊股】IGG去年多賺逾6成　全年派息103.6港仙

【業績│電訊股】中信國際電訊末期息增至16仙、股息率8厘 料今年資本開支回落（第二版）

 

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

記者：謝卓榮

港股 人民幣 營收 寶尊電商—SW（09991）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元